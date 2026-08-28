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Economia

Ibovespa encerra semana em recuperação após aumento de apetite ao risco

Mercado opera de olho em tom mais duro de Federal Reserve nesta sexta-feira

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 18h11
Ações recomendadas por especialistas para investir em 2025
Ibovespa (Cris Faga/Getty Images)
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O Ibovespa teve valorização de 0,30% nesta sexta-feira, 28, avançando para os 175,6 mil pontos. A semana do índice foi marcada por uma recuperação importante. Bancos e Vale (VALE3) lideraram os ganhos, refletindo a maior apetite dos investidores por ativos de risco. No cenário econômico, a divulgação de um IPCA-15 mais baixo e a queda do desemprego reforçaram a percepção de um ambiente mais favorável para a economia brasileira. 

Hoje, a bolsa de valores brasileira operou principalmente de olho no cenário internacional, influenciada pelo discurso de Kevin Warsh, presidente do Federal Reserve (Fed), sobre a política monetária nos Estados Unidos. 

O chefe da autoridade monetária informou que, se a inflação não caminhar para a meta de 2%, será necessário tomar providências mais duras, indicando que subir juros pode ser a solução para isso. O tom foi mais duro do que o esperado pelo mercado.

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No Brasil, sobem quase 2% as ações da Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes para o Ibovespa. Para Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital, há três motivos principais: o futuro resultado das eleições, uma produção muito maior do que o mercado espera e um possível aumento no preço dos combustíveis, logo após as eleições.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Santander (SANB11) liderou os ganhos, com alta de 1,83%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 1%. O Bradesco (BBDC4) subiu 0,89%, enquanto o Itaú (ITUB4) teve valorização de 0,23%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,19 reais. “A moeda americana se valoriza não só contra o real, mas praticamente em relação a todas as divisas do mundo”, afirma Bento. “Isso porque se o Fed subir juros e tiver um tom mais hawkish, a tendência é o fluxo de capital se concentrar na economia americana, valorizando o dólar.”

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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