Ibovespa dispara e bate recorde no primeiro pregão após o primeiro turno

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, em forte alta nesta segunda-feira, 5, na primeira sessão após o primeiro turno das eleições presidenciais. Por volta das 16h, o indicador avançava mais de 8%, aos 208 mil pontos. No período da manhã, a bolsa chegou a bater os 209 mil pontos, recorde histórico intradia. Já o dólar comercial recua mais de 4%, vendido a R$ 5. Durante a manhã, a moeda chegou aos R$ 4,95.

A alta desta segunda-feira reflete uma reprecificação das expectativas dos investidores após o resultado do primeiro turno. O movimento ocorre depois de Flávio Bolsonaro (PL) terminar o primeiro turno da disputa presidencial à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de cerca de 2,2 milhões de votos. Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Entre as ações de maior peso no índice, Petrobras (PETR4) avançava acima dos 9%, enquanto os grandes bancos registravam ganhos que chegavam a 10%. Parte relevante das ações que compõem o Ibovespa ainda não havia aberto no momento da leitura, diante da forte oscilação dos preços.

Viés de alta

André Matos, CEO da MA7 Capital, avalia que a reação deve ser interpretada como uma redução do prêmio de risco incorporado aos ativos brasileiros, e não como uma mudança imediata nos fundamentos econômicos do país. “O movimento é forte e precisa ser lido pelo que ele é, que é reprecificação de prêmio de risco, não mudança de fundamento. Quando algo travado por quatro meses rompe em uma manhã, não é a economia que mudou, é o prêmio que o investidor cobrava que foi retirado”, afirma Matos.

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A reação também ocorre depois de uma forte valorização da Bolsa na última sessão antes das eleições. Na sexta-feira, o Ibovespa avançou 2,63% e encerrou aos 192.114 pontos. Com o salto desta segunda-feira, o índice ultrapassou os 200 mil pontos pela primeira vez. Apesar da euforia inicial, a avaliação é que o mercado pode continuar sujeito a fortes oscilações. Matos ressalta que o quadro fiscal permanece o mesmo observado antes das eleições e que a disputa presidencial ainda terá um segundo turno. A evolução das pesquisas e as sinalizações dos candidatos sobre contas públicas, dívida e política econômica devem permanecer no radar dos investidores nas próximas semanas.

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William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, também chama atenção para a possibilidade de mudanças no cenário até a votação de 25 de outubro. “A eleição ainda não terminou, com o segundo turno pela frente, e o cenário pode mudar. Além disso, independentemente de quem vencer a disputa presidencial, o Brasil continuará enfrentando desafios importantes, principalmente no campo fiscal”, afirma. O desempenho da Bolsa ao longo do pregão deve mostrar até que ponto a forte reação observada na abertura será sustentada após os primeiros ajustes de posições. Além da corrida presidencial, investidores devem acompanhar as propostas econômicas apresentadas durante o segundo turno e os sinais sobre a condução fiscal do próximo governo.