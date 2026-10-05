Ibovespa dispara mais de 7% e bate recorde histórico após 1º turno das eleições presidenciais

O Ibovespa bateu seu recorde histórico no fim do pregão desta segunda-feira, 5. A valorização intradiária foi de 7,70%, com avanço para os 206,9 mil pontos, impulsionada pela expectativa do mercado após o primeiro turno das eleições de 2026. O movimento é influenciado pela posição de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial ante ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de cerca de 2,2 milhões de votos. Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, lembra que os investidores se animam com a vitória avassaladora da direita no Congresso, Senado e governos estaduais. “Com a perspectiva de um novo arcabouço fiscal, o mercado financeiro antecipa uma dinâmica de dívida bruta mais controlada, o que levou a fortes cortes nos juros futuros e a um ajuste necessário na curva de juros”, afirma.

O especialista explica que essa queda nos juros gera um fator direto de valorização para a própria bolsa por meio do custo de oportunidade e da taxa de desconto dos valuations — ferramenta usada para avaliar empresas —, alimentando um clima de otimismo e um fluxo expressivo para os ativos brasileiros.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de 13,57%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 11% e pelo Itaú (ITUB4), que subiu 10,37%. O Santander (SANB11) teve valorização de 2,63%.

O dólar, por sua vez, encerrou em forte baixa de mais de 4% e ficou cotado a 5 reais, depois de registrar queda para 4,95 reais durante a manhã. A apreciação do real pode ser atribuída à combinação entre o aumento do fluxo estrangeiro para ativos brasileiros e a redução dos prêmios de risco incorporados aos preços. “Em momentos em que os investidores percebem menor grau de incerteza, a demanda por ativos locais tende a crescer, favorecendo a valorização da moeda”, afirma Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa.

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Ainda assim, Pastorello destaca que a trajetória do real no médio e longo prazo continuará condicionada não apenas aos desdobramentos do cenário político interno, mas também a fatores externos, como o agravamento de conflitos geopolíticos e seus potenciais impactos inflacionários, a condução da política monetária nos Estados Unidos e a dinâmica dos fluxos de capital para mercados emergentes.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no Giro especial Eleições 2026:

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