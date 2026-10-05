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Ibovespa dispara mais de 7% e bate recorde histórico após 1º turno das eleições presidenciais

Mercado opera de bom humor influenciado pelos resultados do primeiro turno das eleições 2026

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 17h37 | Atualizado em 5 out 2026, 22h35
Interior moderno da B3 com iluminação azul, exibindo o logo grande da bolsa e um painel eletrônico com cotações de ações
Painel da B3, em São Paulo (Carolina Ferraz/VEJA)
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Ibovespa dispara mais de 7% e bate recorde histórico após 1º turno das eleições presidenciais Priorize VEJA no Google

O Ibovespa bateu seu recorde histórico no fim do pregão desta segunda-feira, 5. A valorização intradiária foi de 7,70%, com avanço para os 206,9 mil pontos, impulsionada pela expectativa do mercado após o primeiro turno das eleições de 2026. O movimento é influenciado pela posição de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial ante ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de cerca de 2,2 milhões de votos. Os dois disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos, lembra que os investidores se animam com a vitória avassaladora da direita no Congresso, Senado e governos estaduais. “Com a perspectiva de um novo arcabouço fiscal, o mercado financeiro antecipa uma dinâmica de dívida bruta mais controlada, o que levou a fortes cortes nos juros futuros e a um ajuste necessário na curva de juros”, afirma.

O especialista explica que essa queda nos juros gera um fator direto de valorização para a própria bolsa por meio do custo de oportunidade e da taxa de desconto dos valuations — ferramenta usada para avaliar empresas —, alimentando um clima de otimismo e um fluxo expressivo para os ativos brasileiros.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de 13,57%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 11% e pelo Itaú (ITUB4), que subiu 10,37%. O Santander (SANB11) teve valorização de 2,63%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em forte baixa de mais de 4% e ficou cotado a 5 reais, depois de registrar queda para 4,95 reais durante a manhã. A apreciação do real pode ser atribuída à combinação entre o aumento do fluxo estrangeiro para ativos brasileiros e a redução dos prêmios de risco incorporados aos preços. “Em momentos em que os investidores percebem menor grau de incerteza, a demanda por ativos locais tende a crescer, favorecendo a valorização da moeda”, afirma Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa.

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Ainda assim, Pastorello destaca que a trajetória do real no médio e longo prazo continuará condicionada não apenas aos desdobramentos do cenário político interno, mas também a fatores externos, como o agravamento de conflitos geopolíticos e seus potenciais impactos inflacionários, a condução da política monetária nos Estados Unidos e a dinâmica dos fluxos de capital para mercados emergentes.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no Giro especial Eleições 2026:

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