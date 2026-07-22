Ibovespa dispara mais de 2% após prévia de resultados da Vale

O Ibovespa teve forte valorização de 2,44% nesta quarta-feira, 22, avançando para os 177,5 mil pontos. Segundo especialistas, o principal gatilho da alta foi a Vale, que divulgou, na véspera, um relatório de produção e vendas do segundo trimestre muito acima do esperado pelo mercado. Com isso, as ações da companhia, uma das mais influentes na bolsa de valores, dispararam quase 4%.

Ainda há a WEG, que abriu a temporada de balanços com lucro líquido de 1,56 bilhão de reais no segundo trimestre de 2026, surpreendendo positivamente os investidores. Seus papéis valorizaram mais de 10% no fim do pregão. No entanto, o cenário financeiro ainda é de cautela e pode mudar devido aos balanços das maiores empresas dos Estados Unidos, Alphabet e Tesla, que sairão esta noite.

“Vale ficar de olho também nas eleições deste ano, que já entram no radar do prêmio de risco doméstico e, sem dúvida, ainda devem trazer bastante volatilidade ao mercado, ainda mais com a divulgação de pesquisas eleitorais”, afirma Marcos Bassani, professor e especialista em investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de 2,26%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 1,01%, e pelo Itaú (ITUB4), que subiu 0,87%. O Santander (SANB11), por outro lado, teve desvalorização de 0,96%.

O dólar, por sua vez, continuou em trajetória de queda e encerrou em baixa, cotado a 5,05 reais. De acordo com Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad, a resiliência do real foi sustentada pelo diferencial de juros elevado e pela alta nas cotações de petróleo, cujo barril é negociado próximo de 95 dólares, o que, que melhora os termos de troca do Brasil, exportador líquido da commodity.

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