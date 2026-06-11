Ibovespa dispara mais de 1% de olho em possível acordo entre EUA e Irã

O Ibovespa valorizou 1,71% nesta quinta-feira, 11, avançando para os 170,2 mil pontos. O principal índice da B3 avança em um dia com poucos catalisadores na agenda econômica brasileira — além dos dados de serviços, que têm menos impacto para os ativos —, voltando suas atenções aos desdobramentos da geopolítica internacional.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no positivo. O Itaú (ITUB4) liderou os ganhos, com alta de 2,90%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 2,43%. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 2,16%, enquanto o Santander (SANB11) teve leve valorização de 0,63%.

O dólar, por sua vez, encerrou em baixa de mais de 1%, cotado a 5,09 reais. O comportamento da taxa de câmbio é um reflexo da expectativa criada pelo mercado sobre um possível fim do conflito entre Estados Unidos e Irã.

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