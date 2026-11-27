O Ibovespa dispara nesta sexta-feira, 27, após o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aceitar o convite do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para comandar o Ministério da Fazenda. No exterior, as bolsas americanas operam em horário reduzido por causa do feriado de ações de graças, o que reduz os impactos do mercado internacional no Brasil.

Por volta das 10h15, o Ibovespa subia 3,62%, aos 183.118,60 pontos. O dólar recuava 4,25%, aos 5,50 reais na venda. A reação dos investidores reflete a rara combinação reunida pelo executivo — trânsito direto com o presidente e forte respaldo entre empresários e agentes financeiros.

Será exatamente dessa dupla credencial que ele precisará para enfrentar o maior desafio que o aguarda em Brasília: convencer o próprio governo a adotar as medidas fiscais necessárias para conter o avanço da dívida pública. Ao fazer a opção por um executivo desse nível, Lula dá um sinal claro de que pretende enfrentar os graves problemas econômicos do país. “É uma escolha certa”, disse a VEJA O economista e ex-presidente do Banco Central Arminio Fraga. “Trabuco é um profundo conhecedor dos desafios que o país precisa enfrentar o quanto antes.”

O anúncio foi tão bem recebido pelo mercado que o Bradesco BBI elevou a recomendação para as ações brasileiras de neutra para compra (overweight). O banco aumentou a participação das ações brasileiras em seu portfólio de 57% para 59,5% após o anúncio à espera de capturar um rali de fim de ano de forma antecipada.

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“Preferimos chegar mais cedo em vez de esperar e acabar perdendo o rali de fim de ano que pode se concretizar com essa notícia”, dizem Pedro Grimaldi e Ben Laidler, que assinam o relatório do Bradesco BBI.

JPMorgan pede cautela para investidores

Já os analistas do JPMorgan pedem cautela. O cenário base do banco continua sendo o de que a política fiscal brasileira dependerá de medidas incrementais, voltadas a produzir resultados de curto prazo, mas que provavelmente não serão suficientes para estabilizar a dívida. S

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Segundo os analistas do banco americano, a nomeação de uma figura externa ao Ministério da Fazenda aumenta as chances de uma mudança mais significativa na estratégia fiscal ao longo do tempo.

“Mesmo assim, a estratégia fiscal continuará sendo testada por três condições: necessidade de financiamento, condições globais mais restritivas e uma economia em desaceleração; além das restrições políticas, incluindo resistência do Congresso, que historicamente limitaram a extensão dos ajustes”, dizem Vinicius Moreira, Laura Karpuska e Gustavo Ribeiro, que assinam o relatório do JPMorgan.