Ibovespa dispara com possível vitória de Flávio Bolsonaro no 2° turno

O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 20, com o mercado precificando uma possível vitória do candidato Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno. O avanço das ações da Petrobras também sustenta o índice.

Por volta das 11h30, o Ibovespa subia 1,17%, aos 207.337,74 pontos. O dólar recuava 0,38%, aos 5,01 reais. Para Rodrigo Moliterno, head de renda variável e sócio da Veedha Investimentos, os ativos de riscos sobem no mercado brasileiro devido ao fato de investidores começarem a precificar uma vitória de Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições.

“Embora Flávio tenha apresentado algumas propostas que podem aumentar os gastos públicos, o mesmo é visto por investidores como fiscalmente mais responsável que o PT. E as pesquisas recentes mostram uma vitória de Flávio, mesmo que por margem apertada”, diz Moliterno.

Flávio Bolsonaro aparece com 52% dos votos válidos e Lula, com 48%, na nova pesquisa Real Time Big Data sobre a disputa presidencial, divulgada nesta terça-feira, 20, a cinco dias do segundo turno. O levantamento foi realizado entre os dias 15 e 19 de outubro e mostra uma diferença de 4 pontos percentuais entre os dois no cálculo que desconsidera votos brancos e nulos. Como a margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois estão empatados no limite.

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Nos votos totais, o senador registra 48% das intenções de voto e o presidente, 45%. Outros 5% afirmam que votarão em branco ou nulo, enquanto 2% não sabem ou não responderam. Neste cenário, ambos também aparecem empatados dentro da margem de erro.

O que mudou desde o início de outubro?

A série histórica apresentada pela Real Time Big Data mostra que Flávio avançou numericamente nas últimas semanas, enquanto Lula permaneceu no mesmo patamar. Na pesquisa de 1º de outubro, ou seja, antes do primeiro turno, o senador aparecia com 46% no cenário estimulado e o presidente, com 45%. Agora, Flávio chega a 48%, enquanto Lula continua em 45%.

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No mesmo período, diminuiu a parcela de eleitores que não sabem ou não responderam. Esse grupo passou de 4% em 1º de outubro para 2% na rodada mais recente. O percentual de votos brancos ou nulos permaneceu em 5%. A comparação mostra, portanto, uma redução do espaço ainda indefinido à medida que a eleição se aproxima. Ou seja, o mercado tem se mostrado otimista com a recente evolução de Flávio nas pesquisas.

Já Fábio Murad, Consultor da Wiser Asset, comenta que a questão política não é o único fator. Segundo ele, o petróleo elevado no mercado internacional impulsiona as ações da Petrobras, sendo outro propulsor na alta do índice. “Isso faz o mercado precificar um lucro maior para a Petrobras e outras produtoras, o que é positivo para esse setor relevante da Bolsa”, afirma. As ações da Petrobras subiam 0,81%, aos 58,47 reais.

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Em suma, o Ibovespa opera em alta em meio as expectativas da vitória de um candidato mais favorável ao mercado, enquanto as ações da maior estatal brasileira também puxam o índice.