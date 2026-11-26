O Ibovespa opera em alta nesta quinta-feira, 26, após dados da inflação abaixo do esperado e o nome de Luiz Carlos Trabuco Cappi, presidente do conselho de administração do Bradesco, cotado para assumir o Ministério da Fazenda. No cenário externo, o feriado de ação de graças nos Estados Unidos deu folga aos operadores da Bolsa americana, o que retira a âncora do investidores brasileiros.

De acordo com o Radar Econômico, Trabuco recebeu o convite de Lula para comandar a pasta e ainda não tomou uma decisão.

Por volta das 10h30, o Ibovespa subia 3,50%, aos 172.622,19 pontos. O dólar recuava 1,43%, aos 5,73 reais. Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, diz que o bom humor dos investidores acontece horas depois da divulgação da prévia da inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15).

O índice subiu 0,22% em novembro e ficou abaixo do esperado pelo mercado, que estimava um IPCA-15 de 0,36%. O dado também mostra uma desaceleração da inflação na comparação com outubro, quando o IPCA-15 ficou em 0,32%. “O dado ainda não causa revisão nas projeções, mas anima empolga os investidores”, diz Marcatti.

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Para André Valério, economista sênior do Inter, aspecto qualitativo também foi bastante positivo. A média dos núcleos desacelerou para 0,15%, menor valor desde julho de 2023 e menor valor para um mês de novembro desde 2018.

Ele comenta que a inflação de serviços recuou na margem de 0,22% em outubro para 0,19% em novembro, influenciada pela queda em passagens aéreas. Entretanto, ele diz que o dado é anterior à forte depreciação cambial das últimas semanas, que podem pressionar o IPCA cheio e as leituras de dezembro.

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“Por ora, vemos o Copom paralisado à espera da resolução da incerteza fiscal, mas os dados recentes de inflação reforçam a leitura de que o cenário em que o Copom necessite aumentar juros seja pouco provável”, conclui André Valério.

Trabuco na fazenda volta a fazer preço no Ibovespa

Já Gustavo Trotta, especialista e sócio da Valor Investimentos, argumenta que a inflação não é o único motivo para essa alta expressiva, pois o dado ainda não causa mudança de projeções para a Selic. Segundo ele, a possibilidade de o presidente do conselho de administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, assumir o comando da Fazenda também é um fator. “Se essa informação se confirmar, o risco país tende a cair. Além disso, o feriado nos Estados Unidos faz a agenda doméstica dominar os movimentos do mercado local”, explica Trotta.

Trabuco se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na segunda-feira, 23. O compromisso não consta na agenda oficial do mandatário. Questionado sobre o encontro, o banco disse não ter informação sobre a reunião.

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Trabuco é um interlocutor de Lula para questões de economia e já foi cotado, em outras ocasiões, para assumir um ministério da área. Em novembro de 2014, por exemplo, o banqueiro foi formalmente convidado pela então presidente reeleita Dilma Rousseff para chefiar a Fazenda.

O paralelo com o cenário atual é evidente. Assim como hoje, naquele momento, Dilma enfrentava uma crise de confiança do mercado após abandonar a austeridade fiscal e implantar o que ficou conhecido como “nova matriz econômica”, baseada no aumento dos gastos públicos para estimular a economia.

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Na ocasião, Trabuco, então presidente-executivo do Bradesco, recusou o convite, alegando que o banco vivia um momento delicado de transição de comando — o então presidente do conselho de administração, Lázaro Brandão, estava prestes a deixar o cargo que viria a ser ocupado posteriormente por Trabuco. No fim, Joaquim Levy assumiu a Fazenda com a missão de promover um ajuste fiscal.