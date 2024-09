Ibovespa deve fechar semana em queda à espera de alta da Selic

A sexta-feira chegou e tende a trazer alguma paz a investidores após sobe e desce dos mercados. Mas essa é uma semana que só acabará de verdade na próxima quarta-feira. É quando, nos Estados Unidos, o Fed divulga o primeiro corte de juros desde a pandemia. E também o dia em que o Banco Central brasileiro pode atender aos anseios da Faria Lima e voltar a subir a taxa Selic.

Esse é o samba de uma nota só de investidores, que ficam tentando se distrair com indicadores econômicos menos relevantes – mas que ajudam a contar uma história.

No caso dos EUA, os dados de inflação divulgados durante a semana indicam que ambos cortes, de 0,25 ponto percentual ou de 0,50 p.p., podem ser os mais adequados. Depende do gosto do freguês. Quem se atentou ao CPI, a inflação oficial americana, em 2,5% em doze meses, diz que há espaço para o corte maior. Quem focou nos dados do núcleo de inflação, que desconsidera preços mais voláteis, como alimentos e energia, fica com a redução menor. Nisso, a expectativa segue.

O mesmo vale para o Brasil. O IBGE mostrou que o país registrou deflação em agosto, e a inflação em doze meses retrocedeu do teto da meta para 4,24%. Seria uma justificativa para manter ou subir menos a Selic. Por outro lado, dados da atividade econômica, como as pesquisas de comércio e serviços, mostram que continuamos crescendo de forma robusta, o que poderia realimentar a inflação. Nesta sexta, o Banco Central publica o IBC-Br de julho, que ajuda a fundamentar o storytelling de investidores, ainda que tenha peso menor sobre os movimentos do Ibovespa.

Sem essas decisões, a expectativa continua, seja dia útil ou final de semana. Nos EUA, a espera é com P 500, principal índice acionário do planeta, deve terminar a semana com valorização. Os futuros das bolsas americanas estão em alta nesta manhã, confirmando a tendência,

Continua após a publicidade

Já o Ibovespa acumula baixa de 0,40% nesta semana e precisa pegar carona com Nova York se quiser zerar o jogo.

Agenda do dia

9h: BC publica IBC-Br de julho

9h: IBGE divulga produção industrial regional

10h: Fazenda publica Boletim Prisma Fiscal

11h: EUA/Univ. Michigan anuncia sentimento do Consumidor preliminar de setembro

14h: Fazenda divulga grade de parâmetros econômicos, com projeções que vão nortear o próximo relatório bimestral de receitas e despesas

23h: China anuncia vendas no varejo e produção industrial de agosto

Esta é a versão online da newsletter de ‘VEJA Negócios – Abertura de mercado’ enviada hoje. Quer receber a newsletter completa, apenas para assinantes, amanhã? Cadastre-se aqui