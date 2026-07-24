Ibovespa desvaloriza mais de 1% devido a preocupações com cenário fiscal brasileiro

O Ibovespa teve desvalorização de 1,52% nesta sexta-feira, 24, recuando para os 174 mil pontos, descolando do comportamento observado no exterior. Enquanto as Treasuries recuaram acompanhando a queda do petróleo, refletindo a expectativa de que o conflito entre Estados Unidos e Irã possa caminhar para um acordo, a bolsa de valores brasileira teve um desempenho mais fraco.

Segundo Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank, o principal fator por trás da queda continua sendo a preocupação com o cenário fiscal. “Além disso, a aproximação do calendário eleitoral tende a ampliar a volatilidade do mercado nas próximas semanas, à medida que os candidatos forem oficializando suas candidaturas”, afirma.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 2,77%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,28%, e pelo Santander (SANB11), que caiu 1,08%. O Itaú (ITUB4) teve desvalorização de 1,08%.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta, cotado a 5,08 reais. O comportamento próximo à estabilidade da moeda americana reflete também o alívio no preço do barril de petróleo brent, que diminuiu devido a um movimento de realização de lucros após superar marca de 100 dólares na véspera.

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