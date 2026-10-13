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Economia

Ibovespa desvaloriza mais de 1% com realização de lucros e incerteza eleitoral

Para especialistas de mercado, próximos pregões desta semana serão definidos por pesquisas eleitorais

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 17h55
Interior moderno da B3 com iluminação azul, exibindo o logo grande da bolsa e um painel eletrônico com cotações de ações
Painel da B3, em São Paulo (Carolina Ferraz/VEJA)
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Ibovespa desvaloriza mais de 1% com realização de lucros e incerteza eleitoral Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve desvalorização de 1,04% nesta terça-feira, 13, recuando para os 206,8 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou, de um lado, em um movimento de realização de lucros após bater seu recorde de 209 mil pontos no último pregão. Do outro, acompanhou a volta do feriado, a incerteza eleitoral e a pressão externa com a intensificação do confronto entre Estados Unidos e Irã, o que gera mais cautela por parte dos investidores.

“Com uma possível vitória de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida presidencial, o sentimento do mercado é de ter uma Bolsa em alta, mas isso não está certo ainda”, comenta Marcos Bassani, especialista em investimentos e sócio da Boa Brasil Capital. “Por isso, o investidor precisa ter cautela antes do segundo turno”. Para ele, os próximos pregões desta semana serão definidos por pesquisas eleitorais e realizações de lucros.

Na agenda econômica do dia, o cenário doméstico ainda contou com a divulgação do Boletim Focus semanal. Os analistas consultados pelo Banco Central reduziram as projeções para a Selic ao fim de 2026 em 0,25 ponto percentual, de 13,5% para 13,25% ao ano. No entanto, aumentaram as expectativas para a inflação e estimam um IPCA de 5,22% para 2026, ante o os 5,01% calculados na semana passada.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 1,58%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuou 1,57%. O Bradesco (BBDC4) caiu 0,97%, enquanto o Santander (SANB11) teve valorização de 0,17%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,02 reais. “À primeira vista, a movimentação vai contra o comportamento ante a outros pares internacionais, representado pelo índice DXY, mas não é tão distoante quando observamos que ontem foi feriado e a moeda americana se apreciou internacionalmente”, afirma Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad. “Por outro lado, historicamente é esperado que a volatilidade do câmbio se eleve em períodos eleitorais e fatores domésticos podem fazer mais preço nesses momentos que os externos.”

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