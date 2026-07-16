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Economia

Ibovespa desvaloriza mais de 1% após tarifaço dos EUA a produtos brasileiros

Mercados operam sob forte aversão ao risco após confirmação de mais tarifas impostas pelos EUA ao Brasil

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jul 2026, 18h16
Ações recomendadas por especialistas para investir em 2025
Ibovespa (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa desvaloriza mais de 1% após tarifaço dos EUA a produtos brasileiros Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa desvalorizou 1,24% nesta quinta-feira, 16, recuando para os 173,8 mil pontos. O mercado financeiro brasileiro operou sob forte aversão ao risco, reagindo de forma contundente à oficialização de uma nova rodada de tarifas impostas pelos Estados Unidos contra itens nacionais.

Na véspera, o representante comercial americano, Jamieson Greer, confirmou a decisão do governo dos EUA de impor uma tarifa adicional de 25% sobre os produtos brasileiros, que entrará em vigor no dia 22 de julho. A lista tem mais de 800 itens, entre eles minerais críticos, suco de laranja, carnes, café e componentes de aeronaves. A íntegra e os produtos isentos constam nesta reportagem.

Em resposta, o governo brasileiro anunciou que iniciará imediatamente os trâmites para acionar a Lei da Reciprocidade e retomará o caso na Organização Mundial do Comércio (OMC).

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Itaú (ITUB4) liderou as perdas, com baixa de 1,37%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,02%, e pelo Santander (SANB11), que caiu 0,63%. O Banco do Brasil (BBAS3), por outro lado, subiu 1,02%.

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“O cenário de incerteza comercial e diplomática impulsionou a busca por proteção cambial, fazendo o dólar registrar um movimento firme de alta”, afirma Rebecca Nossig, analista de investimentos da Nomad. A moeda americana teve alta de 0,43% e ficou cotada a quase 5,10 reais.

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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