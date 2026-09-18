ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa desvaloriza de olho em cenário fiscal brasileiro e preços do petróleo

Principal índice da B3 operou entre altos e baixos durante a semana

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 17h53
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa desvaloriza de olho em cenário fiscal brasileiro e preços do petróleo Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve desvalorização de 0,41% nesta sexta-feira, 18, recuando para os 185,2 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou com volatilidade ampliada devido ao vencimento de opções. “O mesmo movimento de juros mais altos no exterior que sustenta o dólar pesa sobre a bolsa local, e a leitura ainda em aberto sobre a trajetória fiscal doméstica limita o apetite por risco”, diz Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad.

Na semana, o índice se movimentou entre altas e baixas. Altas pelo trade eleitoral, quando novas pesquisas mostraram um avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cenários de primeiro e segundo turno nas eleições de 2026.

Baixas pelo preço do barril petróleo Brent, que recua pela terceira sessão consecutiva depois de a Arábia Saudita ampliar o escoamento de óleo cru via Omã. Além disso, os estoques de derivados subiram nos Estados Unidos, em Singapura e na Europa, o que arrefeceu o temor de aperto imediato na oferta mesmo com a continuidade do conflito no Oriente Médio. A commodity encerrou o dia cotado a 103 dólares.

Continua após a publicidade

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram majoritariamente no negativo. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 3,47%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 0,88% e pelo Itaú (ITUB4), que caiu 0,59%. O Banco do Brasil (BBAS3) nadou em direção contrária e teve valorização de 1,84%.

Siga
Continua após a publicidade

O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,14 reais, devolvendo parte dos ganhos da moeda brasileira do dia anterior. “As elevações de juros feitas pelos bancos centrais de EUA, Japão e União Europeia somadas à redução da Selic tendem a beneficiar moedas fortes em relação ao real, mesmo que marginalmente, dado que o juro real continua elevado e beneficiando o carry trade”, afirma Girardi.

Continua após a publicidade

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Dólar
Ibovespa
Mercado financeiro
Pesquisas Eleitorais
Petroleo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).