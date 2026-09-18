Ibovespa desvaloriza de olho em cenário fiscal brasileiro e preços do petróleo

O Ibovespa teve desvalorização de 0,41% nesta sexta-feira, 18, recuando para os 185,2 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou com volatilidade ampliada devido ao vencimento de opções. “O mesmo movimento de juros mais altos no exterior que sustenta o dólar pesa sobre a bolsa local, e a leitura ainda em aberto sobre a trajetória fiscal doméstica limita o apetite por risco”, diz Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad.

Na semana, o índice se movimentou entre altas e baixas. Altas pelo trade eleitoral, quando novas pesquisas mostraram um avanço do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em relação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cenários de primeiro e segundo turno nas eleições de 2026.

Baixas pelo preço do barril petróleo Brent, que recua pela terceira sessão consecutiva depois de a Arábia Saudita ampliar o escoamento de óleo cru via Omã. Além disso, os estoques de derivados subiram nos Estados Unidos, em Singapura e na Europa, o que arrefeceu o temor de aperto imediato na oferta mesmo com a continuidade do conflito no Oriente Médio. A commodity encerrou o dia cotado a 103 dólares.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram majoritariamente no negativo. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 3,47%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 0,88% e pelo Itaú (ITUB4), que caiu 0,59%. O Banco do Brasil (BBAS3) nadou em direção contrária e teve valorização de 1,84%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,14 reais, devolvendo parte dos ganhos da moeda brasileira do dia anterior. “As elevações de juros feitas pelos bancos centrais de EUA, Japão e União Europeia somadas à redução da Selic tendem a beneficiar moedas fortes em relação ao real, mesmo que marginalmente, dado que o juro real continua elevado e beneficiando o carry trade”, afirma Girardi.

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