Ibovespa desvaloriza de olho em aprovação do fim da escala 6×1 e disputa eleitoral acirrada

O Ibovespa teve desvalorização de 1,06% nesta quinta-feira, 15, recuando para os 204,3 mil pontos. As construtoras concentram as maiores quedas do índice, com a Direcional ainda penalizada por uma prévia operacional do terceiro trimestre com vendas e lançamentos mais fracos. Do lado positivo, papéis de educação e saúde, como Yduqs e Hapvida, ajudam a amortecer o recuo.

No cenário doméstico, o mercado operou de mau humor após a aprovação no Senado do fim da escala 6×1 e de pesquisas eleitorais mais acirradas. Além disso, há o fator técnico de realização de lucros, que acontece depois de a bolsa de valores brasileira ter atingido altas históricas na semana passada.

“O que pesou hoje foi o temor eleitoral de uma possível derrota de Flávio Bolsonaro (PL-RJ)”, afirma Ian Lopes, economista da Valor Investimentos. O candidato é o favorito do mercado por defender uma política fiscal mais ortodoxa.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 1,78%, seguido pelo Itaú (ITUB4), que recuou 1,29%. O Bradesco (BBDC4) caiu 0,67%, enquanto o Santander (SANB11) nadou em direção contrária e teve valorização de 0,60%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,09 reais. O movimento reflete a cautela dos investidores ante ao noticiário eleitoral à medida que o segundo turno da corrida presidencial se aproxima. “Historicamente, mais volatilidade é esperada nesse período, tanto no câmbio quanto na bolsa, e o mercado costuma ficar mais sensível ao noticiário”, afirma Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad.

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