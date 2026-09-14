ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa desvaloriza com preços do petróleo e Superquarta no radar

Agenda econômica ainda contou com novas projeções do Boletim Focus sobre inflação no Brasil

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 17h39
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa desvaloriza com preços do petróleo e Superquarta no radar Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve desvalorização de 0,91% nesta segunda-feira, 14, recuando para os 185,5 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou de olho nos preços do petróleo e com cautela antes da Superquarta, no dia 16, quando Brasil e Estados Unidos divulgam as decisões sobre suas respectivas políticas monetárias.

No cenário geopolítico internacional, as novas tensões envolvendo os Estados Unidos e o Irã impulsionaram o preço do barril do petróleo Brent para cima. Durante a tarde, a cotação chegou a ultrapassar os 108 dólares e, depois do fechamento do mercado, ficou em 105 dólares.

Além disso, a agenda econômica brasileira contou com a divulgação do Boletim Focus semanal. Os economistas consultados pelo Banco Central reduziram, pela terceira vez consecutiva, a projeção para a inflação de 2026. O IPCA deve encerrar 2026 em 4,90%, ante aos 5% projetados na semana anterior. O relatório manteve a expectativa de 13,75% ao ano de taxa Selic para o fim do ano.

Continua após a publicidade

Agora, os investidores operam com cautela diante da próxima quarta-feira, 16, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e o Federal Reserve (Fed), banco central americano se reúnem para definir o futuro de suas taxas de juros. A expectativa do mercado é de alta de juros nos EUA e um corte no Brasil. Mais do que as decisões em si, os comunicados serão importantes para entender os próximos passos dos bancos centrais.

Siga

“Com eventos relevantes concentrados nesta semana, o mercado tende a permanecer mais travado até a quarta-feira. As pesquisas eleitorais continuam influenciando os preços da bolsa, mas podem ganhar ainda mais peso depois das decisões de juros”, afirma Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

Continua após a publicidade

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 1,65%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,40% e pelo Itaú (ITUB4), que caiu 0,89%. O Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,82%.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,14 reais, acompanhando o fortalecimento da divisa americana no exterior e o ambiente de aversão de risco em meio à deterioração da situação no Oriente Médio.

Continua após a publicidade

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Brasil
Dólar
Estados Unidos
Ibovespa
Juros
Mercado financeiro
Petroleo
Política Monetária
taxa de juros
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA DIA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).