Ibovespa desvaloriza com preços do petróleo e Superquarta no radar

O Ibovespa teve desvalorização de 0,91% nesta segunda-feira, 14, recuando para os 185,5 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou de olho nos preços do petróleo e com cautela antes da Superquarta, no dia 16, quando Brasil e Estados Unidos divulgam as decisões sobre suas respectivas políticas monetárias.

No cenário geopolítico internacional, as novas tensões envolvendo os Estados Unidos e o Irã impulsionaram o preço do barril do petróleo Brent para cima. Durante a tarde, a cotação chegou a ultrapassar os 108 dólares e, depois do fechamento do mercado, ficou em 105 dólares.

Além disso, a agenda econômica brasileira contou com a divulgação do Boletim Focus semanal. Os economistas consultados pelo Banco Central reduziram, pela terceira vez consecutiva, a projeção para a inflação de 2026. O IPCA deve encerrar 2026 em 4,90%, ante aos 5% projetados na semana anterior. O relatório manteve a expectativa de 13,75% ao ano de taxa Selic para o fim do ano.

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Agora, os investidores operam com cautela diante da próxima quarta-feira, 16, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e o Federal Reserve (Fed), banco central americano se reúnem para definir o futuro de suas taxas de juros. A expectativa do mercado é de alta de juros nos EUA e um corte no Brasil. Mais do que as decisões em si, os comunicados serão importantes para entender os próximos passos dos bancos centrais.

“Com eventos relevantes concentrados nesta semana, o mercado tende a permanecer mais travado até a quarta-feira. As pesquisas eleitorais continuam influenciando os preços da bolsa, mas podem ganhar ainda mais peso depois das decisões de juros”, afirma Fernando Bresciani, analista de investimentos do Andbank.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 1,65%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,40% e pelo Itaú (ITUB4), que caiu 0,89%. O Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,82%.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,14 reais, acompanhando o fortalecimento da divisa americana no exterior e o ambiente de aversão de risco em meio à deterioração da situação no Oriente Médio.

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