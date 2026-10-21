Ibovespa desvaloriza com crescimento numérico de Lula em nova pesquisa eleitoral

O Ibovespa teve desvalorização de 0,86% nesta quarta-feira, 21, recuando para os 206,4 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou principalmente de olho na nova pesquisa eleitoral Quaest, que apontou para a liderança numérica de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 45% das intenções de votos, enquanto Lula aparece com 44%.

No levantamento anterior, Flávio Bolsonaro tinha 46%, e Lula aparecia com 44%. O resultado uma manutenção do petista no mesmo patamar, enquanto o senador de direita teve uma leve oscilação para baixo. “Quanto mais provável o cenário de reeleição do atual presidente, mais cauteloso fica o mercado”, afirma Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital. “Assim, os investidores tendem a buscar proteção ou alocações mais previsíveis, como a renda fixa.”

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 0,41%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 0,28%. O Bradesco (BBDC4) caiu 0,15%, enquanto o Itaú (ITUB4) nadou em direção contrária e teve valorização de 0,20%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em leve baixa e ficou cotado a 5,02 reais. Xavier explica que, para além do cenário político brasileiro, o mercado americano entrou em temporada de balanços e os investidores monitoram os resultados de empresas ligadas à inteligência artificial, setor que recorrentemente tem absorvido liquidez de todos outros mercados.

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