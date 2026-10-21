Ibovespa desvaloriza com crescimento numérico de Lula em nova pesquisa eleitoral
Enquanto bolsa opera de olho em cenário político brasileiro, dólar tem leve queda com balanços americanos no setor de tecnologia
O Ibovespa teve desvalorização de 0,86% nesta quarta-feira, 21, recuando para os 206,4 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou principalmente de olho na nova pesquisa eleitoral Quaest, que apontou para a liderança numérica de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 45% das intenções de votos, enquanto Lula aparece com 44%.
No levantamento anterior, Flávio Bolsonaro tinha 46%, e Lula aparecia com 44%. O resultado uma manutenção do petista no mesmo patamar, enquanto o senador de direita teve uma leve oscilação para baixo. “Quanto mais provável o cenário de reeleição do atual presidente, mais cauteloso fica o mercado”, afirma Lucas Xavier, head da mesa de renda variável e sócio da AW Capital. “Assim, os investidores tendem a buscar proteção ou alocações mais previsíveis, como a renda fixa.”
Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 0,41%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 0,28%. O Bradesco (BBDC4) caiu 0,15%, enquanto o Itaú (ITUB4) nadou em direção contrária e teve valorização de 0,20%.
O dólar, por sua vez, encerrou em leve baixa e ficou cotado a 5,02 reais. Xavier explica que, para além do cenário político brasileiro, o mercado americano entrou em temporada de balanços e os investidores monitoram os resultados de empresas ligadas à inteligência artificial, setor que recorrentemente tem absorvido liquidez de todos outros mercados.
Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado: