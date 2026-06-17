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Economia

Ibovespa desvaloriza 0,70% em dia de Superquarta

Mercados operam de olho nas decisões sobre política monetária nos Estados Unidos e no Brasil

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 17h34 | Atualizado em 17 jun 2026, 17h46
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa desvaloriza 0,70% em dia de Superquarta Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve desvalorização de 0,70% nesta quarta-feira, 17, recuando para os 168,4 mil pontos. Os mercados globais operaram com base na “Superquarta”, dia em que tanto o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve quanto o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúnem para definir o futuro de suas políticas monetárias. Nesta tarde, o Fed anunciou que optou por manter o juros por lá. A decisão do Copom é divulgada após o fechamento de mercado.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. O Itaú (ITUB4) liderou os ganhos, com alta de 0,87%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 0,05%. DO outro lado, o Bradesco (BBDC4) caiu 0,62%, enquanto o Santander (SANB11) fechou no em leve baixa de 0,04%.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,11 reais. “Apesar da expectativa de assinatura do acordo entre Estados Unidos e Irã nas próximas 48 horas, o mercado concentrou sua atenção na perspectiva de uma política monetária americana mais restritiva, reduzindo o apetite por risco e pressionando juros e moeda local”, analisa Bruno Shahini, analista de investimentos da Nomad.

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Leia a análise completa do fechamento de mercado aqui.

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