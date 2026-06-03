O Ibovespa desvalorizou 2,22% nesta quarta-feira, 3, recuando para os 170,3 mil pontos. A bolsa de valores brasileira reflete um ambiente global mais avesso ao risco e acompanha o desempenho negativo dos mercados americanos, cujo principal catalisador é o tarifaço defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram no negativo. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 2,34%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 2,14%. O Itaú (ITUB4) caiu 2,12%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) teve desvalorização de 1,81%.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta de mais de 1%, mas ainda cotado a 5 reais. A moeda americana é impulsionada também pelo movimento global de aversão ao risco, em meio ao agravamento das tensões militares entre EUA e Irã e a disparada no preço do petróleo.

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