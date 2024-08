Ibovespa descola de bolsas internacionais e opera em alta

O Ibovespa, principal índice da B3, se descola das bolsas internacionais e opera em alta no início da tarde desta segunda-feira, 26. Por volta das 12h, o índice subia 0,94%, aos 136.888 pontos. O dólar subia 0,17%, aos R$ 5,489.

Já os principais índices americanos operam em queda, com S&P 500 caindo 0,23% e Nasdaq, -0,80%.

Entre os destaques da bolsa brasileira, as ações preferenciais da Petrobras (PETR4) avançam 5,9%, acompanhando a disparada do petróleo no exterior. A commodity do tipo brent sobe cerca de 3%, a US$ 81,29 por barril, respondendo ao aumento das tensões no Oriente Médio.

A Líbia anunciou que suspenderá a produção de petróleo devido a disputas políticas pelo controle da commodity no país. Em paralelo, o recrudescimento da crise entre Israel e o grupo paramilitar Hezbollah aumenta as preocupações de espalhamento do conflito na região, estratégica para a produção de petróleo mundial. N

No Brasil, o discurso de Gabriel Galípolo pela manhã não trouxe novidades. O diretor de Política Monetária do BC reiterou que as expectativas para a inflação estão desacoradas e que a autarquia precisa ter cautela.