Ibovespa conta com dados de inflação dos EUA para zerar perdas do ano

Hoje é dia de inflação. Os Estados Unidos divulgaram os dados do CPI, a inflação ao consumidor, do mês de julho. Os dados vieram em linha com o previsto pelo analistas: o índice ficou em 0,2% no mês. No dado anualizado, a variação de 2,9%, ligeiramente abaixo de junho.

O resultado se relaciona aos preços dos combustíveis, segundo economistas. No indicador de núcleo de inflação, que desconta justamente energia e alimentos, ficou em 3,2%, também em linha com as expectativas, abaixo dos 3,3% do ano fechado em junho.

A confirmação de que a inflação segue desacelerando é crucial para reforçar as apostas de que o Fed terá condições de cortar a taxa de juros americana em 0,50 p.p. na reunião de setembro. Após o susto com o medo de recessão, agora investidores estão divididos entre 0,50 p.p. e 0,25 p.p, com leve maioria para o corte mais agressivo.

Os futuros das bolsas americanas operam perto do zero a zero nesta manhã, e devem continuar nesta toada pelo menos até a divulgação do indicador. Enquanto isso, os índices europeus avançam.

No Brasil, investidores voltam suas atenções a Brasília. O Senado deve votar o projeto de renegociação das dívidas dos Estados e a proposta sobre a desoneração da folha de pagamento. Já a Câmara dá os próximos passos para a regulamentação da reforma tributária. São assuntos que afetam diretamente as contas públicas e o futuro do país, ainda que virtualmente não tenham impacto direto sobre o Ibovespa.

A bolsa brasileira continua sua jornada de alta, agora aos 132 mil pontos. O Ibovespa está a 1,35% de alta para zerar a perda acumulada em 2024, impulsionado pelo alívio que vem do possível corte de juros nos EUA.

O dia pode ser desafiador na Faria Lima. A influência maior continua a vir de Nova York e dados mais fracos de inflação devem contratar mais uma alta do Ibovespa. Por outro lado, a China deve exercer pressão negativa. O minério de ferro fechou abaixo de US$ 100 por tonelada na bolsa de Dalian e já pesa sobre os papéis da Vale. A mineradora cede quase 2% no pré-mercado. O Ibovespa precisará lutar contra a grande influência da companhia para continuar sua trajetória de alta.

Agenda do dia

9h: IBGE publica pesquisa mensal de varejo de junho

9h30: EUA divulgam Índice de Preços ao Consumidor (CPI) e Núcleo do CPI de julho

14h30: BC anuncia fluxo cambial semanal

16h: Argentina publica inflação ao consumidor (CPI) de julho

20h50: Japão divulga PIB preliminar do 2TRI

23h: China anuncia produção industrial e vendas no varejo de julho

Senado vota projeto de lei que trata da dívida dos Estados e texto da desoneração da folha

Câmara vota destaques do segundo projeto de regulamentação da reforma tributária

Balanços: BTG e Gol (antes da abertura). BRF, Cosan, Equatorial, IRB, Marfrig, Oi, Petz, Rumo e SLC Agrícola (após o fechamento)

