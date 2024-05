Ibovespa caminha para fechar semana com tombo de mais de 2%

A sexta-feira começa com um novo esforço dos mercados financeiros globais de se firmarem no campo positivo, isso após as bolsas americanas afundarem, na véspera, sob o peso de dados de inflação resilientes demais.

Ainda assim, o S&P 500 deve terminar a semana no vermelho – até o fechamento de ontem, a baixa era de 67%. O Nasdaq, porém, se prepara para fechar no azul.

O dia deve ser mais lento nos negócios à medida que americanos se preparam para o feriado de Memorial Day nos EUA, na segunda-feira.

Já a situação do Ibovespa é ainda mais dramática. A bolsa brasileira acumula queda de 2,7% na semana, um tombo que combina o cenário negativo americano com incertezas fiscais internas. Ainda assim, o EWZ tenha acompanhar Nova York nesta manhã.

Nesta sexta, haverá o desfecho de umas das novelas que colocou o Ibovespa sob pressão: a troca no comando da Petrobras. O conselho de administração da empresa deve votar a indicação de Magda Chambriard para CEO da companhia. No campo dos indicadores, o BC divulga o resultado das contas externas, que deve ajudar na leitura dos motivos por trás da valorização do dólar.

Agenda do dia

8h30: BC divulga estatísticas do setor externo de abril

10h: Haddad tem reunião com presidente da Anfavea, Márcio de Lima

14h: Campos Neto profere palestra em seminário do Ibre-FGV

15h: EUA: Mercado de Treasuries fecha mais cedo devido a feriado na segunda