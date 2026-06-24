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Ibovespa cai pressionado por Petrobras com mercado à espera de dados dos EUA

Por volta das 11h30, o principal índice de ações da B3 recuava 0,84%, aos 169.823,99 pontos

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jun 2026, 11h33 | Atualizado em 24 jun 2026, 12h23
Painel desfocado das ações listadas na bolsa de valores brasileira, em São Paulo
O mercado aguarda os dados dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, que devem sair às 14h30 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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O Ibovespa hoje opera em queda nesta quarta-feira, 24, enquanto o mercado aguarda dados dos estoques de petróleo dos Estados Unidos. A liberação do Estreito de Ormuz por parte do Irã faz os preços da commodity caírem, o que também pressiona as ações da Petrobras e deixa o indicador de ações no vermelho.

Por volta das 11h30, o principal índice de ações da B3 recuava 0,84%, aos 169.823,99 pontos. O dólar subia 0,6% e era cotado a 5,22 reais. O mercado aguarda os dados dos estoques de petróleo nos Estados Unidos, que devem sair às 14h30. O número pode mostrar se o país deve enfrentar alguma inflação de curto prazo após o Estreito de Ormuz ter ficado fechado por quase 4 meses.

Uma aceleração da inflação pode fazer os juros futuros dispararem, o que torna o mercado cauteloso em suas posições nesta manhã. Por outro lado, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o Irã garantiu a Washington que não haverá quaisquer cobranças de pedágio ou de taxas para travessia de navios comerciais pelo Estreito de Ormuz.

“O Irã informou aos EUA que, apesar de notícias falsas e provocativas que afirmam o contrário, ‘NÃO HÁ PEDÁGIOS, CUSTOS DE SEGURO OU QUAISQUER OUTRAS TAXAS SENDO EXIGIDOS OU RECEBIDOS PELO IRÃ DE NAVIOS QUE NAVEGAM PELO ESTREITO DE HORMUZ'”, escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais. “Se essa informação for falsa, as negociações terminarão imediatamente!”.

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Os dois países, que encerraram uma primeira rodada de negociações na Suíça na segunda-feira sem grandes avanços, vêm apresentando versões conflitantes sobre incentivos financeiros ao Irã, o controle do Estreito de Ormuz e a guerra paralela de Israel no Líbano — todos aspectos importantes do memorando assinado na semana passada com o objetivo de encerrar a guerra.

Na terça-feira, Teerã afirmou que somente um número limitado de embarcações, que deve variar de acordo com condições na região, terá autorização para cruzar diariamente o Estreito. Em paralelo, o governo iraniano também informou que vai estudar, junto de Omã, uma futura administração conjunta da passagem marítima, que incluiria cobrança de custos por serviços prestados.

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Analistas do Goldman Sachs apontam em relatório que o petróleo deve ficar entre 70 e 75 dólares por barril caso o acordo definitivo entre Estados Unidos e Irã seja moroso. Na manhã desta quarta-feira, a commodity recuava 4,11%, aos 73,64 dólares. Essa queda pressiona a ações da Petrobras que recuam 2,14%, aos 38,49 reais. Em suma, o principal detrator de preços do Ibovespa hoje é o petróleo.

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