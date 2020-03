Ibovespa cai mais de 12,53% e abre a semana com novo circuit breaker

Mal começou a semana e a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) já precisou paralisar novamente as negociações após quedas expressivas. Por volta das 10h24, o Ibovespa caiu 12,53%, aos 72.321 pontos e acionou mais uma vez o circuit breaker, o quinto em pouco mais de sete dias. O dólar comercial opera em alta de 4,98 reais, alta de 3,47%.

A parada de meia hora logo no início da manhã era esperada, já que o índice futuro da bolsa chegou a cair mais de 16% antes da abertura dos negócios. O mercado reage a decisão do Federal Reserve (FED, banco central dos Estados Unidos) que cortou mais uma vez a taxa de juros do país, chegando a zero. A medida visa estimular a economia afetada pela disseminação do novo coronavírus. Porém, as sucessivas tentativas de estímulo aumentam a preocupação com o tamanho da consequência econômica da pandemia de Covid-19. No Brasil, há 200 casos confirmados pelo Ministério da Saúde. A orientação é para que pessoas evitem aglomerações. Diversos estados do país suspenderam aulas.

“O FED está tentando reagir à uma crise que a política monetária tem muito pouco o que fazer, cortar os juros agora só aumenta a volatilidade ao jogar mais dinheiro na mesa de uma economia que precisa de respostas objetivas e diretas, não de maneira difusa como é o efeito esperado da política monetária”, explica André Perfeito, economista-chefe da Necton. “Esta medida irá prolongar os ruídos uma vez que impede que os agentes financeiros “deem o preço correto” aos desafios da economia real”, completou.

Além disso, a China divulgou nesta segunda-feira que a produção industrial despencou 13,5% em janeiro e fevereiro na comparação com o mesmo período do ano anterior, atingindo índices semelhantes à década de 1990. O período marcou o ápice do surto na segunda maior economia global.

Continua após a publicidade

A preocupação não é particular apenas do mercado brasileiro, já que o Ibovespa acompanha as tendências de outros mercados. O índice Nikkei, em Tóquio, caiu 2,46%. Já em Xangai, a queda ficou em 3,4% no fechamento. A maior perda, no entanto, foi na Austrália, onde o tombo foi de 9,7%. As bolsas europeias também operavam em queda. Por volta das 10h, a bolsa de Frankfurt.

Esta é a quinta vez em pouco mais de sete dias que o Ibovespa paralisa suas negociações após o acionamento do circuit breaker. A parada é usada como ferramenta de segurança para interromper todas as operações da B3, disparada quando ocorrem fortes quedas atípicas nos preços das ações. Após o retorno, caso caia mais 5%, um novo circuit breaker é acionado por uma hora. Se no total a bolsa cair 20%, os negócios são parados em definitivo no dia.