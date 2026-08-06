Ibovespa cai mais de 1% com tom mais duro do Copom sobre política monetária

O Ibovespa teve desvalorização de 1,23% nesta quinta-feira, 6, recuando para os 175,5 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou principalmente com base na decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de cortar em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros do país, a Selic. O anúncio já era amplamente esperado pelo mercado — o tom do comunicado era o principal tema aguardado.

A fala da autoridade monetária foi interpretada como mais hawkish (dura) do que as expectativas. Isso derruba principalmente os ativos que mais se beneficiaram de uma trajetória de queda de juros, segundo especialistas.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 3,66%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,94%. O Itaú (ITUB4) caiu 1,30%, enquanto o Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,71%.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve baixa, cotado a 5,10 reais. “Se o Copom sinaliza que vai cortar menos os juros do que o mercado esperava, o diferencial do Brasil contra o resto do mundo fica maior por mais tempo”, explica Nicolas Gass, chefe de alocação de investimentos e sócio da GT Capital. “Com esse carry trade mais gordo, o câmbio é mais apreciado e faz o real ganhar.”

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