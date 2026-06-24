Ibovespa cai influenciado por baixa nas ações da Petrobras; entenda

O Ibovespa teve desvalorização de 0,44% nesta quarta-feira, 24, avançando para os 170,5 mil pontos. Em dia de poucos catalisadores para os negócios, a bolsa de valores brasileira operou de olho no cenário geopolítico internacional, que aguarda novos desdobramentos no acordo entre Estados Unidos e Irã para acabar com a guerra no Oriente Médio.

A liberação do Estreito de Ormuz por parte do Irã faz os preços do barril de petróleo brent caírem e voltarem ao patamar de 73 dólares, o que também pressiona as ações da Petrobras (PETR4), uma das empresas mais relevantes para o mercado brasileiro. Os papéis da petroleira fecharam em forte baixa de 2,64% e contribuíram para a queda da bolsa.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 1,38%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,07%. O Banco do Brasil (BBAS3) caiu 0,65%, enquanto o Itaú (ITUB4) fechou em baixa de 0,19%.

Continua após a publicidade

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,19 reais. A moeda americana tem sido negociada em patamar mais elevado ante ao real desde a decisão do Copom de cortar em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic, que agora está em 14,25% ao ano.

Continua após a publicidade

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado: