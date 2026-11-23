O Ibovespa opera em queda nesta segunda-feira, 23, em meio à expectativa do mercado pela votação do pacote de ajuste fiscal na Câmara dos Deputados. A indefinição sobre o nome que comandará o Ministério da Fazenda no governo Lula 4 também aumenta as incertezas sobre a condução da política econômica. Por volta das 12h, o índice recuava 0,45%, aos 165.631,71 pontos, enquanto o dólar avançava 0,14%, cotado a 5,95 reais. Na máxima, a moeda americana atingiu a marca dos 6,00 reais.

Sidney Lima, analista da Ouro Preto Investimentos, afirma que o mercado não está preocupado apenas com a aprovação das medidas de ajuste fiscal, mas principalmente com a capacidade de elas melhorarem as contas públicas de forma duradoura. “Enquanto essa percepção não mudar, o real tende a continuar pressionado e a Bolsa deve seguir enfrentando volatilidade”, explica.

Maria Carolina Luchesi, especialista de investimentos da Hike Capital, chama a atenção para a agenda doméstica. No mesmo dia da possível aprovação do ajuste nas contas públicas, o Ministério da Fazenda divulga novas projeções para a economia. O presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda também participam de um evento com investidores.

Outro ponto de atenção é a indefinição sobre o comando da equipe econômica. “A definição do novo comando da Fazenda continua sem data, depois de o presidente afirmar na quinta-feira que não tem pressa para fazer o anúncio, o que acende os ânimos no mercado financeiro”, diz Luchesi.

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No exterior, o principal indicador da semana será divulgado na quarta-feira, quando os Estados Unidos apresentam o índice de preços de consumo pessoal (PCE), medida de inflação preferida pelo Federal Reserve, o banco central americano. Na mesma data, será publicada a revisão do Produto Interno Bruto (PIB) do terceiro trimestre.

Na quinta-feira, será a vez de o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgar o IPCA-15 de novembro. O dia também será marcado pelo feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos, que manterá fechadas as bolsas americanas e reduzirá a liquidez dos mercados.

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“O feriado de Ação de Graças nos EUA, na quinta, reduz a liquidez e pode exagerar os movimentos”, afirma Enrico Cozzolino, CEO da Zermat Partners.

Com uma agenda carregada de indicadores e decisões importantes, os investidores devem adotar uma postura cautelosa ao longo da semana. Até que haja maior clareza sobre o pacote fiscal e a composição da equipe econômica, o Ibovespa tende a permanecer pressionado, sujeito à volatilidade provocada também pelos dados de inflação e atividade nos Estados Unidos.