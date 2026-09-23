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Economia

Ibovespa cai em movimento de realização de lucros e de olho em preço do petróleo

Enquanto bolsa de valores desvaloriza, dólar sobe mais de 1% influenciado por juros nos EUA

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h49
Interior moderno da B3, bolsa de valores brasileira, com iluminação azul vibrante. À esquerda, um grande logo branco da B3 em um painel azul. À direita, um telão exibe cotações de ações e informações financeiras. O ambiente é amplo, com teto alto e detalhes arquitetônicos em tons claros
Bolsa de Valores, B3 (Carolina Ferraz/VEJA)
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Ibovespa cai em movimento de realização de lucros e de olho em preço do petróleo Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve desvalorização de 0,86% nesta quarta-feira, 23, recuando para os 185,8 mil pontos. A bolsa de valores operou em um movimento de realização de lucros após a forte alta dos últimos dias, enquanto o fluxo estrangeiro continua positivo. Além disso, caiu influenciada pela elevação no preço do petróleo.

No cenário internacional, as tensões se elevaram após declarações contundentes do presidente iraniano na ONU. O líder classificou os Estados Unidos como “terroristas” e afirmou que o país não “se ajoelhará” diante de pressões externas.

“As falas elevaram a percepção de risco dos investidores em relação a uma possível escalada do conflito e seus potenciais impactos sobre a oferta global da commodity, especialmente em uma região estratégica para o mercado de energia”, afirma Rafael Pastorello, portfólio manager do Banco Sofisa.

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O barril de petróleo brent subiu mais de 4% hoje, voltando ao patamar de 103 dólares. “As implicações desse cenário vão além do mercado de energia. Um petróleo mais caro pressiona os custos de produção, transporte e combustíveis, impactando as expectativas de inflação em diversas economias”, reforça Pastorello. Com isso, os bancos centrais ao redor do mundo tendem a manter uma postura mais cautelosa na condução da política monetária, contribuindo para um período mais prolongado de juros restritivos.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou as perdas, com baixa de 2,21%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 2,17%. O Itaú (ITUB4) caiu 1,88%, enquanto o Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,98%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta de mais de 1% e ficou cotado a 5,16 reais. Segundo Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad, o movimento expressivo de valorização cambial foi impulsionado pela busca por proteção por parte dos agentes financeiros, que reagem à perspectiva crescente de que as taxas de juros nos EUA deverão permanecer em patamares elevados por um período mais longo do que o mercado desejava.

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