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Ibovespa cai em movimento de aversão ao risco e de olho em preço do petróleo

Mercados continuam acompanhando conflito no Oriente Médio, que eleva preço da commodity a US$ 107 por barril

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 17h57 | Atualizado em 24 set 2026, 18h00
Painel da bolsa de valores
O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa cai em movimento de aversão ao risco e de olho em preço do petróleo Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve desvalorização de 0,99% nesta quinta-feira, 24, recuando para os 183,9 mil pontos. A bolsa de valores brasileira operou sob forte aversão ao risco, pressionada diretamente pelo avanço expressivo dos rendimentos dos títulos públicos norte-americanos, as Treasuries.

O aumento reflete a alta no preço do barril de petróleo Brent, que subiu mais de 4% hoje e voltou ao patamar de 107 dólares. O movimento do valor da commodity, por sua vez, deriva das tensões entre Estados Unidos e Irã e a falta de perspectiva de uma solução rápida para o conflito no Oriente Médio.

Com isso, “o movimento de alta nos juros de longo prazo nos Estados Unidos atrai o capital global para a segurança da renda fixa americana, drenando a liquidez e o apetite por ativos de risco em mercados emergentes como o Brasil”, explica Rebecca Nossig, estrategista de ações da Nomad. Esse ambiente justifica a pressão vendedora sobre a bolsa local e o movimento de realização de lucros.

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No cenário doméstico, o relatório de política monetária do Banco Central reduziu de 2% para 1,8% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, diante de uma desaceleração mais acentuada da atividade econômica.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Bradesco (BBDC4) registrou ganhos, com alta de 0,51%. O Itaú (ITUB4) recuou 1,18%, seguido do Santander (SANB11), que caiu 1,39%. Já o Banco do Brasil (BBAS3) teve desvalorização de 2,84%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta e ficou cotado a 5,19 reais, refletindo a força generalizada da moeda norte-americana em dias de estresse na curva de juros dos EUA. “Esse fortalecimento evidencia a cautela extrema dos investidores institucionais, que preferem proteger seus recursos em moedas fortes e ativos de menor risco enquanto avaliam até que ponto a política monetária americana continuará impactando o fluxo internacional de investimentos”, afirma Nossig. 

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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