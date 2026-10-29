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Ibovespa cai em dia de agenda econômica carregada e risco fiscal no radar

PIB e inflação dos EUA ditam o ritmo do mercado ao lado de dados fiscais brasileiros, que ainda assombram os investidores

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 10h23 | Atualizado em 29 out 2026, 11h01
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Por volta das 11h, o Ibovespa recuava 0,17%, aos 170.714,98 pontos (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa cai em dia de agenda econômica carregada e risco fiscal no radar Priorize VEJA no Google

O Ibovespa opera entre leve queda nesta quinta-feira, 29, em meio à divulgação de uma série de indicadores econômicos no Brasil e nos Estados Unidos. No cenário internacional, os investidores repercutem dados da inflação e do PIB americano. Já a decisão do Federal Reserve (Fed) de manter os juros e reforçar as preocupações com a inflação também afeta as negociações. No mercado doméstico, o risco fiscal continua no radar mesmo após o país registrar superávit primário em setembro.

Por volta das 11h, o Ibovespa recuava 0,17%, aos 170.714,98 pontos. O dólar avançava 0,41%, cotado a 5,36 reais. Para Fábio Murad, consultor da Wiser Asset, os indicadores divulgados apontam para cenários distintos: enquanto a economia americana mantém a pressão por juros elevados, o resultado fiscal brasileiro oferece algum contraponto positivo.

O PIB dos Estados Unidos cresceu 3,4% em ritmo anualizado no terceiro trimestre, acelerando em relação à expansão de 2,2% registrada anteriormente e superando as projeções do mercado. Uma economia mais forte reduz a urgência de cortes de juros pelo Fed.

Já a inflação americana subiu 0,5% em setembro e passou de 3,4% para 3,6% no acumulado de 12 meses. O resultado veio em linha com as expectativas e, portanto, não representou uma surpresa inflacionária, mas reforçou a dificuldade de levar a inflação à meta de 2%.

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Segundo Murad, os dados pressionam a Bolsa brasileira ao reforçar a perspectiva de juros elevados nos Estados Unidos, diante de uma economia aquecida e de uma inflação que ainda não desacelera o suficiente.

“Para a Bolsa brasileira, isso significa maior concorrência dos investimentos americanos e pressão sobre o custo de capital, que reduz o valor atribuído aos lucros futuros das empresas e causa pressão sobre o índice”, afirma.

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Brasil tem superávit em setembro, mas quadro fiscal ainda pesa sobre o Ibovespa

No campo fiscal, o Brasil registrou superávit primário de 4,83 bilhões de reais em setembro, o melhor resultado para o mês desde 2023. O desempenho positivo, porém, foi influenciado pelo cancelamento de 12,8 bilhões de reais em precatórios pelo Poder Judiciário.

Sem esse efeito, o país teria registrado déficit primário. Além disso, as despesas públicas cresceram 2,4% em termos reais, ou seja, descontada a inflação.

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Para Eduardo Gonçalves, gestor de portfólio da Aurum Wealth Management, o resultado pode parecer favorável à primeira vista, mas reflete um efeito não recorrente.

“Isso não resolve a questão do crescimento do endividamento, o que mantém as dúvidas do mercado em relação ao quadro fiscal do país”, conclui Gonçalves.

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