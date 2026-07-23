Ibovespa cai de olho em alta do petróleo, que atinge patamar de US$ 100 nesta quinta-feira

O Ibovespa teve desvalorização de 0,46% nesta quinta-feira, 23, recuando para os 176,7 mil pontos. A bolsa de valores brasileira acompanhou a queda dos principais índices internacionais, mesmo com a disparada do petróleo — que beneficia as exportadoras da commodity —, diante do peso maior da aversão ao risco sobre os ativos de mercados emergentes.

Os negócios seguem operando de olho nos novos capítulos da guerra no Oriente Médio. Além das tensões no Estreito de Ormuz, canal vital para o escoamento de petróleo e gás, navios ligados à Arábia Saudita passaram a ser alvo de ataques dos rebeldes hutis no Mar Vermelho, elevando os riscos para o transporte global da commodity.

Além disso, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou, nesta tarde, ter impedido a passagem de três petroleiros por Ormuz, em meio à disputa com os Estados Unidos pelo controle da rota marítima. Devido a esses fatores, o preço do barril de petróleo brent subiu cerca de 6,4% hoje, voltando ao patamar de 100 dólares.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 1,32%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 1,19%, e pelo Itaú (ITUB4), que caiu 0,79%. O Banco do Brasil (BBAS3) teve desvalorização de 0,76%.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,08 reais. De acordo com Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad, o cenário geopolítico internacional reacendeu temores inflacionários, reforçando a busca por proteção e fortalecendo a moeda americana frente à maior parte das demais, inclusive o real.

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