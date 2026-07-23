ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Ibovespa cai de olho em alta do petróleo, que atinge patamar de US$ 100 nesta quinta-feira

Mercados internacionais operam com aversão ao risco devido a novos capítulos da guerra no Oriente Médio

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 17h33
Bolsa de valores -
Painel eletrônico da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo (Cris Faga/Getty Images)
Continua após publicidade
Ibovespa cai de olho em alta do petróleo, que atinge patamar de US$ 100 nesta quinta-feira Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve desvalorização de 0,46% nesta quinta-feira, 23, recuando para os 176,7 mil pontos. A bolsa de valores brasileira acompanhou a queda dos principais índices internacionais, mesmo com a disparada do petróleo — que beneficia as exportadoras da commodity —, diante do peso maior da aversão ao risco sobre os ativos de mercados emergentes.

Os negócios seguem operando de olho nos novos capítulos da guerra no Oriente Médio. Além das tensões no Estreito de Ormuz, canal vital para o escoamento de petróleo e gás, navios ligados à Arábia Saudita passaram a ser alvo de ataques dos rebeldes hutis no Mar Vermelho, elevando os riscos para o transporte global da commodity.

Além disso, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou, nesta tarde, ter impedido a passagem de três petroleiros por Ormuz, em meio à disputa com os Estados Unidos pelo controle da rota marítima. Devido a esses fatores, o preço do barril de petróleo brent subiu cerca de 6,4% hoje, voltando ao patamar de 100 dólares.

Continua após a publicidade

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo. O Bradesco (BBDC4) liderou as perdas, com baixa de 1,32%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 1,19%, e pelo Itaú (ITUB4), que caiu 0,79%. O Banco do Brasil (BBAS3) teve desvalorização de 0,76%.

Siga

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,08 reais. De acordo com Luca Girardi, analista de investimentos da Nomad, o cenário geopolítico internacional reacendeu temores inflacionários, reforçando a busca por proteção e fortalecendo a moeda americana frente à maior parte das demais, inclusive o real.

Continua após a publicidade

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

Continua após a publicidade

 

Publicidade
TAGS:
Ações (finanças)
Dólar
Estreito de Ormuz
Ibovespa
Mercado financeiro
Oriente Médio
Petroleo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Básico

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 10,99/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).