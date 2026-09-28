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Ibovespa cai com petróleo, inflação e eleições no radar; dólar supera R$ 5,20

Mercado repercute alta da projeção para o IPCA no Focus e nova pesquisa eleitoral a menos de uma semana do primeiro turno

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 11h01
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Ibovespa (NurPhoto/Getty Images)
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Ibovespa cai com petróleo, inflação e eleições no radar; dólar supera R$ 5,20 Priorize VEJA no Google

O Ibovespa operava em queda nesta segunda-feira, 28, em uma sessão marcada pela pressão do petróleo, pela piora das expectativas para a inflação e pelo aumento da cautela dos investidores com a proximidade das eleições. Por volta das 10h30, o principal índice da B3 recuava 0,58%, aos 182 415 pontos, enquanto o dólar superava a marca de 5,20 reais.

O movimento dá continuidade à sequência negativa da Bolsa brasileira. Na sexta-feira, 25, o Ibovespa caiu 0,27%, aos 183 476 pontos, completando o terceiro pregão consecutivo de baixa. O índice terminou a semana com perda de 0,95%.

No exterior, o impasse nas negociações entre Estados Unidos e Irã voltou a pressionar o petróleo e contribuiu para uma maior procura por ativos considerados mais seguros. O fortalecimento global do dólar também atingia outras moedas emergentes nesta manhã. “Quando o dólar supera R$ 5,20, o primeiro ponto é observar se o real está se desvalorizando sozinho. Hoje, a moeda americana também avança diante de outras divisas emergentes”, afirma Fábio Murad, consultor da Wiser Asset. Segundo ele, a pesquisa eleitoral brasileira acrescenta pressão ao câmbio, mas o movimento não pode ser atribuído somente ao cenário doméstico.

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No Brasil, o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira trouxe mais um elemento de cautela. A projeção do mercado para o IPCA de 2026 passou de 4,92% para 4,99%, na segunda elevação consecutiva. Para 2027, a estimativa avançou de 4,30% para 4,31%.

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Já a estimativa para a Selic ao fim deste ano permaneceu em 13,50%. Com a taxa básica atualmente em 14%, a mediana das projeções ainda contempla redução adicional de 0,50 ponto percentual até dezembro.

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O comportamento do petróleo, no entanto, pode dificultar esse processo caso a commodity permaneça em níveis elevados. “Uma alta prolongada da commodity pode pressionar combustíveis e custos de transporte, dificultando o recuo da inflação. Nesse caso, os juros futuros tendem a subir, o que pesa especialmente sobre varejistas, construtoras e empresas dependentes de crédito”, explica Murad.

Por outro lado, a valorização do barril pode favorecer as ações da Petrobras, que têm peso relevante na composição do Ibovespa. Para Murad, isso cria uma divisão dentro do próprio índice, já que o benefício para as petroleiras pode ocorrer ao mesmo tempo em que juros mais elevados prejudicam companhias mais expostas à economia doméstica.

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Eleições entram no radar

A menos de uma semana do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, os investidores também acompanham as novas pesquisas eleitorais. Levantamento BTG/Nexus divulgado nesta segunda-feira mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 46% das intenções de voto em uma eventual disputa de segundo turno contra Flávio Bolsonaro, que registra 44%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados.

No primeiro turno, Lula aparece com 42%, contra 37% de Flávio Bolsonaro. Foram entrevistados 2 mil eleitores entre 25 e 27 de setembro, por telefone, e a pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07557/2026. Murad avalia que a proximidade da votação acrescenta volatilidade ao mercado, principalmente pelas expectativas em relação à condução da política fiscal no próximo governo. Ele ressalta, porém, que oscilações dentro da margem de erro não permitem concluir que houve mudança na direção da disputa.

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Para os próximos pregões, petróleo, inflação, juros e eleições devem continuar entre os principais fatores acompanhados pelos investidores. “Nesta sessão, o petróleo e o fortalecimento global da moeda americana dão o impulso inicial; inflação, juros e eleição determinam quanto dessa pressão pode permanecer”, afirma Murad.

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