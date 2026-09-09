Ibovespa cai com petróleo acima de US$ 100 e cautela no exterior

O Ibovespa operava em queda de 0,58% aos 186 288 pontos na manhã desta quarta-feira, 9, por volta das 11h. O mercado brasileiro acompanha o clima de cautela no exterior, em meio à escalada do petróleo, que ultrapassou a marca dos 100 dólares por barril, e às novas tensões envolvendo Estados Unidos e Irã.

O movimento acontece depois de a bolsa brasileira avançar 1,2% no pregão anterior, na contramão dos principais índices americanos. Em Nova York, o S&P 500 caiu 0,6%, o Dow Jones recuou 1,2% e o Nasdaq perdeu 0,3%. O dólar, por sua vez, encerrou a sessão cotado na casa dos 5,09 reais.

Disparada do petróleo

Nesta manhã, o petróleo Brent era negociado acima de 100 dólares por barril, em meio ao aumento das tensões geopolíticas. Segundo Fernando Saad Bernardes, estrategista global da Avenue, a commodity ganhou força após os Estados Unidos retaliaram uma tentativa de ataque iraniano e destruírem cinco navios petroleiros do país. A disparada do petróleo tende a beneficiar empresas brasileiras ligadas à commodity e os termos de troca do país, movimento que ajudou o Ibovespa nas últimas sessões. Nesta quarta-feira, porém, o efeito não era suficiente para sustentar o índice no campo positivo.

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O EWZ, principal ETF de ações brasileiras negociado em Nova York, também sinalizava cautela dos investidores e recuava cerca de 0,5% pela manhã. No cenário doméstico, o mercado também acompanha a corrida eleitoral. Pesquisa Ideia mostrou uma redução da distância entre Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual primeiro turno. O presidente aparece com 38,4% das intenções de voto, ante 37,3% de Flávio. No levantamento anterior, realizado há um mês, Lula tinha 43%, enquanto o senador aparecia com 35%.

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No exterior, outro ponto de atenção é a Apple. As ações da companhia recuavam cerca de 1,2% no pré-mercado antes do evento marcado para esta quarta-feira. Entre as expectativas estão possíveis novidades de hardware, em um momento em que investidores ainda demonstram cautela com a capacidade da empresa de recuperar terreno em áreas como inteligência artificial.

O mercado especula, entre outros produtos, sobre a apresentação de um celular dobrável, segmento em que concorrentes como a Samsung já atuam há anos, além de possíveis novidades para AirPods e HomePod. O evento será acompanhado de perto em busca de sinais de que a Apple pode voltar a acelerar seu ritmo de inovação.