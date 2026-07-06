Ibovespa cai com início de negociações do tarifaço

O Ibovespa opera em queda nesta segunda-feira, 6, com o mercado nacional atento ao início de audiência que deve determinar o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. Com o dia de agenda esvaziada, investidores ficam cautelosos diante da espera da ata do comitê de política monetária do Federal Reserve (FOMC), que será publicada na próxima quarta-feira.

Por volta das 11h30, o Ibovespa recuava 1,21%, aos 171.894,4 pontos. Investidores seguem atentos as negociações entre Estados Unidos e Brasil sobre as tarifas de 25% referentes a questões como PIX, desmatamento e pirataria.

Há também uma tarifa adicional de 12,5%, que segundo o governo americano acontece pelo fato de o Brasil possuir condições de trabalho análogas à escravidão, o que deixa o produto brasileiro muito mais competitivo que o americano.

O temor do mercado brasileiro é de uma negativa por parte dos americanos com a aplicação das tarifas. Uma projeção da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que, caso o governo dos Estados Unidos adote as novas propostas de taxação contra o Brasil – de 25% e 12,5% – cerca de 4.187 produtos exportados pelo Brasil serão afetados, o equivalente a 14,9 bilhões de dólares em exportações.

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Para tentar um acordo, há representantes do setor produtivo brasileiro, como o CEO da Bauducco, CEO da Weg nos Estados Unidos. Também temos representantes do governo Lula e o senador e pré-candidato Flávio Bolsonaro.

O embaixador brasileiro Roberto Azevêdo representará a CNI na audiência pública do dia 7 de julho, em Washington (EUA), sobre a proposta de tarifa adicional de 25% contra produtos brasileiros. Dos 80 inscritos para falar na audiência, 66 devem se posicionar contra a medida.

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A agenda do dia segue esvaziada, por isso, o mercado aguarda a ata do Fomc e dados da inflação brasileira. Os dois itens são cruciais para a definição de juros pelo Fed e pelo Banco Central brasileiro. Uma ata do Fomc dura e uma inflação brasileira acelerada devem fazer o Ibovespa cair forte na semana, por causa disso, investidores desfazem posições e seguiam pela cautela hoje.

Além disso, o mercado financeiro reduziu a projeção para a inflação de 2026 pela primeira vez em 16 semanas, segundo o Boletim Focus divulgado pelo Banco Central nesta segunda-feira, 6. A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) recuou de 5,33% para 5,30%, após uma sequência de 15 semanas de alta e uma de estabilidade.

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Apesar da queda, a inflação projetada permanece acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central. Para 2027, a expectativa avançou de 4,17% para 4,18%, marcando a sétima alta consecutiva. Já as projeções para 2028 e 2029 permaneceram estáveis em 3,70% e 3,50%, respectivamente.