O Ibovespa opera em queda nesta quarta-feira, 18, com o mercado ainda apreensivo com o cenário fiscal brasileiro. Para piorar a situação, um diretor do Federal Reserve, o banco central americano, afirmou que a economia dos Estados Unidos precisa de um choque de juros, com um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa básica, o que pressiona ainda mais os mercados emergentes, como o brasileiro. Hoje, o BC americano divulga a ata referente à sua última reunião de política monetária.

Por volta das 12h, o Ibovespa operava em queda de 0,63%, aos 168.749 pontos. O dólar avançava 0,37%, a 5,80 reais. No cenário nacional, as negociações sobre o pacote fiscal, travadas no Senado, mexem com o mercado. O adiamento da votação ocorreu após a falta de consenso com a oposição e diante da ausência de garantias de que haverá votos suficientes para aprovar a proposta.

A apreciação dos quatro destaques, que podem modificar pontos do texto e comprometer seu impacto sobre o Orçamento de 2027, foi transferida para hoje. O principal foco de resistência é a restrição às compensações tributárias cruzadas, mecanismo que permite às empresas utilizar créditos fiscais para reduzir débitos com a União.

Para Rodrigo Marcatti, economista e CEO da Veedha Investimentos, a falta de aprovação e de consenso em torno da proposta é um dos fatores que pesam sobre o mercado. Além disso, o pacote não traz um impacto fiscal relevante: apenas acomoda as promessas de campanha do presidente Lula, que elevaram os gastos públicos. “Sem um pacote fiscal crível de redução de gastos, o mercado financeiro deve continuar penalizando as ações e a moeda brasileira”, diz Marcatti.

Continua após a publicidade

Alta de juros nos EUA também pressiona Ibovespa e dólar

Além do cenário local, os temores de um forte ciclo de alta de juros nos Estados Unidos voltaram a reverberar no mercado acionário brasileiro. Mais cedo, o diretor do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Christopher Waller, defendeu uma resposta mais contundente à inflação, que permanece elevada por mais tempo do que o previsto.

O dirigente voltou a defender uma elevação de 0,50 ponto percentual nos juros em dezembro, movimento que reverteria os três cortes de 0,25 ponto realizados ao longo do ano anterior. Waller afirmou que, em alguns momentos, é necessário adotar medidas mais duras para conter a inflação.

Continua após a publicidade

“Às vezes, é preciso, digamos, causar um choque nas pessoas”, disse em entrevista à CNBC. O diretor do Fed demonstrou preocupação com a trajetória dos preços: “Estou muito, muito preocupado com a inflação. Ela está caminhando na direção errada e se espalhando”. Segundo ele, uma resposta mais firme pode ser necessária para controlar a alta dos preços. Enquanto isso, o mercado já incorpora integralmente a expectativa de uma elevação de 0,25 ponto percentual nos juros.

A alta dos juros nos Estados Unidos provoca uma fuga de capital dos países emergentes em direção ao mercado americano, visto pelos investidores como uma opção mais segura. Somado ao risco fiscal, esse é o segundo fator que pressiona o Ibovespa nesta quarta-feira.