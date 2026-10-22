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Economia

Ibovespa cai com eleições e disparada do petróleo por guerra no Oriente Médio

Investidores desfazem posições com mercado à espera das eleições

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 11h58
Bolsa de valores
Por volta das 12h, o Ibovespa recuava 1,5%, aos 203.436,47 pontos (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, 22, com o mercado atento ao cenário eleitoral em meio as pesquisas que mostram um empate técnico entre os candidatos Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). No cenário internacional, o temor com a alta do petróleo devido a piora do conflito no Oriente Médio pressiona os ativos de risco, como as ações brasileiras.

Por volta das 12h, o Ibovespa recuava 1,5%, aos 203.436,47 pontos. O dólar subia 0,53%, aos 5,05 pontos. Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos, comenta que os investidores estão desfazendo posições devido a proximidade das eleições.

O cenário é de empate. Flávio Bolsonaro tem 49% das intenções de voto no segundo turno da eleição presidencial, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva, segundo a nova pesquisa divulgada nesta quinta-feira, 22.

A diferença de um ponto percentual está dentro da margem de erro do levantamento, de 1,6 ponto, e caracteriza empate técnico entre os candidatos a três dias da votação, marcada para domingo, 25 de outubro. “As pesquisas apontam que os candidatos estão empatados, por isso, a venda de ativos é realizada, para esperar o anúncio do vitorioso, que pode ou não ser favorável ao mercado”, afirma Moliterno.

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Na temporada do balanços, investidores aguardam os números do terceiro trimestre do Bradesco, que será divulgado após o fechamento do mercado. Já no cenário internacional, a alta do petróleo puxa o temor global de disparada da inflação. Os preços do petróleo brent subiam 2,29%, aos 111,31 dólares. A disparada da commodity acontece após ataques do houtis contra a Arábia Saudita.

“A piora do conflito faz o mercado temer uma inflação global ainda mais deteriorante, o que impulsiona os juros futuros das economias desenvolvidas, pressionando ativos de risco brasileiros”, conclui Moliterno.

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