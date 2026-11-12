Ibovespa cai com Banco do Brasil ofuscando dados positivos da inflação

O Ibovespa opera em queda nesta quinta-feira, 12, pressionado pelas ações do Banco do Brasil, mesmo em um dia de dados positivos para a inflação brasileira. Por volta das 11h, o índice recuava 0,69%, aos 170.875,35 pontos. O dólar, por sua vez, subia 0,52%, cotado a 5,61 reais.

Para Ian Lopes, economista da Valor Investimentos, o resultado trimestral do Banco do Brasil (BBAS3) pressiona o mercado, uma vez que a ação tem peso relevante na composição do Ibovespa e chegou a cair 12% na abertura do pregão. “O resultado veio muito abaixo do esperado, com o lucro do banco caindo 66,5%. O destaque negativo foi principalmente a inadimplência do agronegócio”, afirma o analista.

Durante a teleconferência de resultados nesta quinta-feira, 12, a presidente do banco, Tarciana Medeiros, afirmou que a recuperação dos créditos inadimplentes do agronegócio ocorre em ritmo mais lento do que o previsto pela instituição. Segundo a executiva, a pontualização — indicador que mede o pagamento das parcelas no vencimento — ficou em torno de 70% em setembro e outubro, abaixo dos 90% esperados pelo banco. Diante desse cenário, a instituição pretende intensificar as cobranças judiciais e extrajudiciais, além de ampliar a venda de carteiras de crédito classificadas como perdas para empresas especializadas.

Em apresentação a investidores e analistas, Tarciana disse que o banco esperava que os pagamentos das operações rurais voltassem a níveis próximos de 95% no trimestre passado. A instituição também trabalhava com a perspectiva de alcançar 90% entre agosto e dezembro, mas não conseguiu atingir a meta, apesar dos esforços de cobrança e renegociação.

A executiva atribuiu parte da dificuldade à persistência do que chamou de risco moral, situação em que devedores deixam de cumprir suas obrigações mesmo tendo condições de fazê-lo. “Não contávamos com a persistência e a intencionalidade do risco moral. Esse comportamento tem um custo e, ao mesmo tempo que pesa no nosso resultado, também penaliza o produtor que paga em dia e limita o crédito não apenas para o setor, mas para toda a sociedade brasileira”, afirmou.

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Tarciana destacou, porém, que o desempenho varia conforme o perfil das operações. Nos contratos concedidos depois de julho de 2025, que contam com uma matriz de resiliência e alienação fiduciária, a pontualização média está acima de 90%. Por isso, segundo ela, o banco pretende diferenciar as medidas adotadas de acordo com a situação de cada produtor.

Ao encerrar sua participação na teleconferência, a executiva projetou uma recuperação lenta para a instituição. “Sabemos que a recuperação do nosso resultado não será imediata e seguimos trabalhando para que o banco continue forte, relevante e preparado para os próximos ciclos”, afirmou.

Analistas veem novos riscos para o Banco do Brasil

Para os analistas da XP, “a decepção foi generalizada”, refletindo uma margem financeira mais fraca, maiores custos de crédito e pressões operacionais adicionais.

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“O trimestre também levanta dúvidas sobre o ritmo de recuperação dos lucros, uma vez que a qualidade dos ativos se deteriorou ainda mais no agronegócio e nas pessoas físicas. Já os indicadores antecedentes de crédito apontaram para o risco de uma deterioração adicional à frente”, afirmam Bernardo Guttmann, Matheus Guimarães e Guilherme Meneghetti, autores do relatório.

Os analistas do Safra também demonstram preocupação com a evolução da carteira rural. Segundo eles, a taxa de pagamentos em dia caiu de 83% em julho para 76% em setembro e 66% em outubro, oferecendo poucos sinais de que o ciclo de crédito do agronegócio esteja próximo da normalização.

Outro ponto de atenção é a posição de capital do banco. Os especialistas destacam que os ativos fiscais diferidos (DTAs) aumentaram cerca de 6,4 bilhões de reais em relação ao trimestre anterior, resultando em aproximadamente 0,42 ponto percentual de deduções prudenciais.

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“Isso limitou a capacidade de crescimento, uma vez que o índice de capital principal (CET1) recuou para 10,8%”, afirmam Daniel Vaz e Rafael Nobre, autores do relatório do Safra.

Na avaliação dos analistas da Genial, a pressão sobre o capital levou o banco a reduzir o payout — percentual do lucro distribuído aos acionistas na forma de dividendos — para 25%. A instituição também não deve pagar dividendos intermediários em 2027, podendo reter parte do lucro em reservas.

“Vamos revisar projeções, preço-alvo e recomendação depois da teleconferência. O ponto central é se o agro melhora com o ganho de peso da safra nova. Sem isso, o quarto trimestre de 2026 não marca o pico das provisões, o que indica que a situação tende a piorar nos próximos trimestres”, concluem Matheus Filgueiras, Eduardo Nishio e Alan Frydman, autores do relatório da Genial.

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Dados positivos da inflação ficam em segundo plano

O balanço do Banco do Brasil fez o mercado deixar em segundo plano os indicadores macroeconômicos positivos, como os dados de inflação, avalia Marcel Lima, sócio da Valor Investimentos.

A inflação oficial do país desacelerou para 0,14% em outubro, depois de registrar alta de 0,82% em setembro, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 12, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi influenciado principalmente pela queda nos preços da energia elétrica, das passagens aéreas e da gasolina, que ajudaram a conter a inflação apesar do encarecimento dos alimentos. A desaceleração foi de 0,68 ponto percentual em relação ao mês anterior. Em outubro de 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) havia registrado alta de 0,09%.

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Com o resultado, a inflação acumula avanço de 4,10% desde o início do ano. Em 12 meses, porém, o índice subiu de 4,58% em setembro para 4,63% em outubro, permanecendo acima do limite de tolerância de 4,5% da meta perseguida pelo Banco Central. O centro da meta é de 3%.

Carlos Lopes, economista do banco BV, afirma que, apesar do resultado mais favorável no mês, ainda há pontos importantes de atenção no cenário inflacionário, especialmente no grupo de alimentação. Segundo ele, os dados mostram uma inflação próxima de 10% nesse segmento. Para o economista, esse comportamento é preocupante e reflete principalmente questões climáticas que afetam a produção de alimentos e mantêm os preços pressionados.

“Precisamos observar os próximos meses para identificar se existe, de fato, uma tendência de desaceleração mais consistente dos preços, em resposta a uma atividade econômica que já apresenta sinais de enfraquecimento, ou se a inflação continuará resiliente, como ocorreu nos últimos três meses”, conclui o economista.