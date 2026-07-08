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Economia

Ibovespa cai após Trump romper acordo de paz com o Irã

Mercado espera ata do Banco Central dos Estados Unidos, que podem mudar o rumo do pregão no fim do dia

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 11h55
Bolsa de valores
Trump chamou o Irã de "escória" e país governado por "malucos" (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Ibovespa cai após Trump romper acordo de paz com o Irã Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa opera em queda nesta quarta-feira, 8, após o presidente do Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos acabou. A medida faz os preços do petróleo dispararem, reacendendo o temor de inflação global, o que causa uma fuga de capital dos ativos de risco de países emergentes, como é o caso da Bolsa brasileira. Além disso, investidores aguardam a ata da reunião do Banco Central do Estados Unidos, que pode mudar o rumo do mercado às 15h.

Por volta das 12h, o Ibovespa recuava 0,93%, aos 170.401,86 pontos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira, 8, que a trégua com o Irã “acabou” após os novos ataques entre as forças americanas e as tropas iranianas.

Trump chamou o Irã de “escória” e país governado por “malucos” depois que Teerã respondeu aos bombardeios americanos com ataques contra bases dos Estados Unidos no Golfo.

“No que me diz respeito, acabou”, declarou Trump durante a reunião de cúpula da Otan em Ancara, ao ser questionado se a trégua com o Irã ainda estava em vigor.

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“É apenas uma perda de tempo lidar com eles”, acrescentou. “Eles são escória, são pessoas doentes, são liderados por pessoas doentes, e são pessoas perversas e violentas. E se tivessem uma arma nuclear, eles a usariam”.

O presidente americano acusou ainda o Irã de distorcer repetidamente o que foi acordado na trégua assinada entre Washington e Teerã em 17 de junho.

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“Todos concordaram, nada de arma nuclear. Nós fizemos um acordo. Eles saem, fazem piada com a imprensa, dizem que nunca falamos sobre isso. Tem alguma coisa errada com eles, são malucos”, acrescentou Trump.

Por volta das 11h30, o contrato futuro do petróleo com vencimento para setembro subia 7,2%, cotado aos 79,52 dólares.  Essa alta do petróleo causa um temor de inflação global, o que gera uma precificação de alta nas curvas de juros futuros. Os juros futuros para dezembro de 2028 subia 0,13 ponto percentual, a 14,32%. Esse avanço causa uma fuga de capital da renda variável para a renda fixa, o que pressiona o Ibovespa.

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O mercado ainda aguarda a ata do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos (FOMC). Na sua última decisão, o Federal Reserve manteve a taxa juros na faixa entre 3,5% a 3,75%. Para analistas, a ata pode trazer pistas de para onde o juro americano pode ir e até mudar os rumos do Ibovespa.

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