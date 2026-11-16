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Ibovespa cai após Morgan Stanley rebaixar Brasil e dólar vai a R$ 5,73

Banco diz que a ausência de um arcabouço fiscal capaz de estabilizar a trajetória da dívida pública pode pesar sobre o lucro das empresas brasileiras

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 nov 2026, 11h33
Bolsa de valores
Diante desse cenário, os analistas projetam que a Bolsa brasileira cairá 7,2% até o fim de 2027 (Cris Faga/NurPhoto/Getty Images)
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Ibovespa cai após Morgan Stanley rebaixar Brasil e dólar vai a R$ 5,73 Priorize VEJA no Google

O Ibovespa opera em queda nesta segunda-feira, 16, após o Morgan Stanley rebaixar a recomendação para as ações brasileiras de neutra (equalweight) para venda (underweight). Os analistas estimam ainda uma queda de 7,2% para o mercado acionário até o fim de 2027, com a Bolsa encerrando o próximo ano aos 160 mil pontos. No cenário macroeconômico, os investidores monitoram dados do IBC-Br acima das expectativas do mercado, enquanto a aprovação do pacote fiscal pelo Senado também segue no radar.

Por volta das 11h30, o Ibovespa recuava 1,28%, aos 170.295,72 pontos. O dólar subia 1,2%, cotado a 5,73 reais. Os analistas do Morgan Stanley afirmam que a ausência de um arcabouço fiscal capaz de estabilizar a trajetória da dívida pública, o risco de deterioração dos lucros das empresas e a continuidade da migração de recursos para ativos internacionais justificam o rebaixamento da recomendação para o mercado brasileiro.

Os especialistas avaliam que a desaceleração econômica, somada ao elevado custo do capital, deve pressionar os resultados das empresas brasileiras. O banco calcula que os lucros corporativos estão sujeitos a um risco de queda entre 10% e 20% e afirma que o mercado brasileiro permanece em um estágio avançado do ciclo econômico, sem sinais claros de melhora estrutural.

Diante desse cenário, os analistas projetam que a Bolsa brasileira cairá 7,2% até o fim de 2027 em relação ao fechamento de sexta-feira, 13, encerrando o período aos 160 mil pontos.

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A perspectiva contrasta com as projeções para os demais mercados da América Latina. Segundo o Morgan Stanley, as ações argentinas podem acumular valorização de 35% até o fim de 2027, enquanto as bolsas do Chile e do México têm potencial de avanço de 32% e 15%, respectivamente. Para a região como um todo, a estimativa é de retorno de 7% em dólares.

Mercado monitora IBC-Br e pacote fiscal

Fábio Murad, sócio-diretor da Wiser Avaliações, comenta que, além do rebaixamento da recomendação para as ações brasileiras, os investidores acompanham a prévia do PIB, medida pelo IBC-Br.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou 0,2% em setembro de 2026 na comparação com agosto, considerando a série com ajuste sazonal. O resultado ficou acima das expectativas do mercado, que projetava uma queda de 0,3% para o indicador no período.

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O índice apresentou variações de 1,2% na agropecuária, -0,4% na indústria e -0,1% nos serviços. Já o IBC-Br, excluída a agropecuária, recuou 0,2% no mês.

No trimestre encerrado em setembro de 2026, na comparação com os três meses anteriores, o IBC-Br apresentou queda de 0,9%. Nos últimos 12 meses, o indicador avançou 1,4%. “O resultado reforça os sinais de desaceleração da economia brasileira”, afirma Murad.

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Ao mesmo tempo, o Boletim Focus mostrou uma redução da projeção de inflação para 2026, de 5,22% para 5,11%, mas elevou a estimativa para 2027, de 4,90% para 5,00%. “Isso indica que, apesar de algum alívio no curto prazo, o mercado continua preocupado com a persistência da inflação”, conclui Murad.

Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos, explica que os investidores ainda esperam um ajuste fiscal mais rigoroso do que o previsto no texto-base aprovado pelo plenário do Senado na última semana. A proposta ainda tem quatro destaques a serem votados nesta terça-feira, 17, antes de seguir para a Câmara dos Deputados.

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“Essa economia de até 60 bilhões de reais é irrisória e não resolve o problema fiscal do Brasil. O mercado quer um programa de ajuste factível e que traga a estabilização da economia”, conclui Moliterno.

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