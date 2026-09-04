Ibovespa cai após dados do payroll reforçarem alta de juros nos EUA

O Ibovespa opera em queda nesta sexta-feira, 4, após dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos (payroll) aumentarem as apostas em uma política monetária mais restritiva pelo Federal Reserve na reunião de setembro. Com a agenda doméstica esvaziada no Brasil, os investidores concentram as atenções no cenário internacional. Juros mais altos nos Estados Unidos tendem a reduzir a atratividade de ativos de países emergentes, favorecendo a migração de recursos para a maior economia do mundo.

Por volta das 11h, o Ibovespa recuava 0,66%, aos 183.973,77 pontos, enquanto o dólar subia 0,48%, aos 5,13 reais. Os Estados Unidos criaram 162 mil vagas de trabalho em agosto, quase três vezes as 56 mil esperadas pelos analistas. O resultado veio acompanhado de revisões para cima nos dados de junho e julho, que, somadas, acrescentaram 55 mil vagas às estimativas anteriores.

A taxa de desemprego permaneceu em 4,1%, em linha com as expectativas, reforçando a percepção de um mercado de trabalho ainda resistente. Após a divulgação do payroll, o mercado elevou para mais de 60% a probabilidade de uma alta de juros pelo Fed em setembro, ante cerca de 50% antes do relatório, conforme dados do FedWatch do CME Group.

Para Marcelo Bassani, economista e sócio da Boa Brasil Capital, a perspectiva de juros mais altos nos Estados Unidos tende a pressionar os mercados acionários, com impacto maior sobre países emergentes.

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“Com o aumento de juros, normalmente as bolsas sofrem mais. E o Brasil, como um mercado emergente, acaba sentindo um pouco mais. Acredito que é necessária muita cautela para os próximos dias, pois muita volatilidade ainda é esperada”, explica Bassani.

Mercado aguarda inflação nos EUA

Para Gustavo Assis, CEO da Asset, a próxima semana será mais curta, com os mercados brasileiro e americano fechados na segunda-feira. No Brasil, os principais indicadores serão o volume de serviços, na quinta-feira, e o IPCA de agosto, na sexta-feira. Nos Estados Unidos, os investidores acompanham o índice de preços ao produtor (PPI), na quinta-feira, e a inflação ao consumidor (CPI), na sexta-feira, 11.

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“O payroll elevou a importância desses números. Se a inflação americana também vier forte, o mercado poderá consolidar a expectativa de juros maiores nos Estados Unidos, fortalecendo o dólar e pressionando o Ibovespa”, afirma Assis.

A próxima reunião do Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, está marcada para os dias 15 e 16 de setembro de 2026. A decisão sobre os juros será divulgada na quarta-feira, 16. A definição da trajetória da política monetária americana pode limitar o bom desempenho recente do Ibovespa, que caminha para uma alta de 4,4% nos últimos cinco pregões.

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Para os investidores, os próximos dados de inflação dos Estados Unidos serão importantes para determinar se o movimento de alta dos juros projetados pelo mercado ganhará força ou perderá fôlego. “Isso pode definir se o mercado conseguirá focar no cenário eleitoral local, que aponta para um disputa acirrada entre Lula e Flávio Bolsonaro”, conclui Assis.