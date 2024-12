Ibovespa cai 2,74% após decisão do Copom; dólar retorna aos R$ 6

No exterior, as bolsas americanas também fecharam em queda, pressionadas por dados da economia dos EUA que superaram as expectativas. O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos registrou alta de 0,4% em novembro, superando ligeiramente as expectativas dos analistas, que previam um avanço de 0,3%. Em outubro, o indicador havia registrado uma alta de 0,2%.

