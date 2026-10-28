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Economia

Ibovespa cai 2,7% e dólar fica estável em meio a incertezas fiscais e decisão do Fed

Decisão do banco central americano de manter os juros entre 3,75% e 4% mantém investidores atentos à inflação local

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 16h12 | Atualizado em 28 out 2026, 16h15
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa cai 2,7% e dólar fica estável em meio a incertezas fiscais e decisão do Fed Priorize VEJA no Google

O Ibovespa operava em forte queda nesta quarta-feira, 28, enquanto o dólar comercial avançava no mercado brasileiro. Por volta das 15h58, o principal índice da B3 recuava cerca de 2,69%, aos 170.994 pontos, enquanto a moeda americana operava em estabilidade, cotada a 5,36 reais. A Bolsa era pressionada principalmente pelas perdas das ações de grandes bancos, em meio à repercussão de resultados corporativos e aos ajustes no mercado após as eleições brasileiras.

O mercado brasileiro permanece pressionado pelas incertezas em relação à política econômica e fiscal do quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Investidores também aguardam definições sobre a futura equipe econômica, especialmente a escolha do próximo ministro da Fazenda, e acompanham os desdobramentos políticos envolvendo a ida de Flávio Bolsonaro ao exterior.

No cenário internacional, os investidores repercutiram a decisão do Federal Reserve (Fed), o banco central dos Estados Unidos, de manter a taxa básica de juros no intervalo entre 3,75% e 4% ao ano. A decisão foi tomada por dez votos a dois. Os dirigentes Lisa Cook e Beth Hammack defenderam uma elevação de 0,25 ponto percentual, refletindo a preocupação com a persistência das pressões inflacionárias na economia americana.

Durante a coletiva de imprensa, o presidente do Fed, Kevin Warsh, afirmou que as expectativas de inflação subiram no curto prazo, mas permanecem ancoradas no longo prazo. No comunicado, a autoridade monetária avaliou que a atividade econômica americana cresce em ritmo forte e reiterou que a inflação continua elevada. O banco central indicou que precisará avaliar novos dados antes de definir os próximos passos da política monetária, mantendo a atenção dos investidores sobre a possibilidade de novas altas de juros.

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