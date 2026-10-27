Ibovespa cai 0,52% nesta terça-feira, ainda digerindo reeleição de Lula no Brasil

O Ibovespa teve desvalorização de 0,51% nesta terça-feira, 27, recuando para os 175,7 mil pontos. A bolsa de valores brasileira ainda opera de olho na reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Os investidores ainda estão digerindo a forte movimentação de baixa de ontem na bolsa e estancando as feridas de quem estava posicionado na compra, imaginando um cenário de alta”, afirma Marcos Bassani, estrategista de investimentos e sócio-fundador da Boa Brasil Capital. “O sentimento ainda é de cautela e estudo e o mercado espera por novidades do governo em relação à parte econômica”.

O especialista explica que o mercado se acalmaria diante de um cenário de interesse do governo em melhorar as contas públicas, assim como a responsabilidade fiscal. No entanto, o momento é de cautela e o cenário de curto prazo ainda está nebuloso. “Acredito que é preciso esperar a poeira baixar para ver melhor o horizonte”, diz.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no negativo, mas com baixas menores do que no pregão da véspera. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 1,63%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 1,38%. O Itaú (ITUB4) caiu 1,22%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) teve desvalorização de 0,52%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,34 reais, proporcionando um alívio para o mercado. “Vejo um arrefecimento da forte alta e os investidores vendendo parte da sua posição comprada para realizar lucros pontuais. Não vejo que a forte alta de ontem foi exagerada, e sim um movimento esperado pela grande desvalorização da Bolsa”, afirma Bassani.

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