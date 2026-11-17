O Ibovespa opera em alta nesta terça-feira, 17, com mercado buscando alguma recuperação após a forte queda do dia anterior. No cenário político, investidores monitoram a aprovação do pacote fiscal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto o dólar segue em alta devido à combinação da incerteza fiscal e a possibilidade de retomada do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos.

Por volta das 12h, o Ibovespa subia 1,19%, aos 171.315,09 pontos. O dólar subia 0,01%, aos 5,78 reais. Gustavo Assis, CEO da Asset, diz que principal fator de pressão é a incerteza sobre a eficácia do ajuste fiscal em votação no Senado.

Segundo ele, apesar do impacto estimado entre 50 bilhões de reais e 60 bilhões de reais em 2027, investidores questionam se o pacote será suficiente para conter o avanço da dívida pública. ” A recuperação moderada da Bolsa pode representar um ajuste após as perdas recentes, enquanto o dólar segue pressionado pelo risco fiscal e pelas expectativas de juros elevados nos Estados Unidos”, diz Assis.

Segundo dados do Fed Watch, cerca de 92,7% do mercado americano precifica uma alta de juros pelo Banco Central americano de 0,25 ponto percentual na reunião de 9 de dezembro. Além disso, a maioria dos investidores estimam que a taxa básica de juros da economia americana deve subir 0,75 ponto percentual até a reunião de março.

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“Um juro maior nos Estados Unidos eleva o preço do dólar pelo mundo. Como o Brasil não fez um ajuste fiscal relevante, a pressão fica ainda maior”, explica Assis. Segundo ele, esse cenário pode encarecer o crédito, elevar os custos de importação e dificultar o controle da inflação.

Para os próximos pregões, ele comenta que a expectativa é de volatilidade, com atenção à votação dos destaques do projeto, às sinalizações do governo e à política monetária americana. A aprovação de medidas fiscais consistentes pode aliviar a pressão sobre o câmbio e favorecer a Bolsa.

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“Por outro lado, um ajuste considerado insuficiente pode manter o dólar acima de 5,80 reais e provocar novas perdas no Ibovespa”, conclui.