Ibovespa avança mais de 1% em primeiro pregão do mês

O Ibovespa teve valorização de 1,30% nesta terça-feira, 1º, avançando para os 179,7 mil pontos. No primeiro pregão do mês, a bolsa de valores brasileira operou de olho em principalmente fatores domésticos, como dados do PIB divulgados hoje, pesquisas eleitorais e ações das empresas do setor petroleiro.

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 0,5% no segundo trimestre de 2026 na comparação com o primeiro trimestre de 2026, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com isso, o PIB somou 3,4 trilhões de reais no segundo trimestre.

“Apesar de vir em linha com as expectativas, o número trouxe um recado de desaceleração da economia, principalmente quando no setor de serviços e consumo das famílias que ajudou a aliviar a curva de juros nos vértices mais curtos”, afirma Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos. “O mercado entende que deve haver espaço para cortes adicionais na taxa Selic.”

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No cenário internacional, o escalonamento das tensões entre Estados Unidos e Irã faz o preço do barril de petróleo brent subir mais de 7%, elevando a cotação para cerca de 95 dólares. Em resposta, os papéis da Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes para os negócios, tiveram alta de 4,11%.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 2,27%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 1,22%. O Itaú (ITUB4) subiu 0,91%, enquanto o Santander (SANB11) teve desvalorização de 0,74%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa e ficou cotado a 5,15 reais, em um movimento de apetite ao risco no Brasil. “Nosso noticiário tirou prêmio de risco dos ativos brasileiros e ajuda a nossa moeda”, comenta Perri.

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