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Economia

Ibovespa avança mais de 1% de olho em pesquisa eleitoral e alta do petróleo

Mercado se anima com nova AtlasIntel, que mostra oposição de Lula ganhando força

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 17h40
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa avança mais de 1% de olho em pesquisa eleitoral e alta do petróleo Priorizar nos meus resultados Google

O Ibovespa teve valorização de 1,42% nesta quarta-feira, 10, avançando para os 188,2 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira continuou de olho no cenário geopolítico internacional e nas novas pesquisas eleitorais no Brasil.

Apesar de ter começado o dia em queda com o barril de Petróleo Brent ultrapassando o patamar de 108 dólares, o índice reverteu o sinal e passou a subir após a divulgação da pesquisa AtlasIntel. Ela mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) superariam o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por alguns décimos de pontos percentuais em eventuais segundos turnos

Segundo Josias Bento, especialista em Investimentos e sócio da GT Capital, “o mercado enxerga em Flávio a expectativa de que ele consiga criar uma política fiscal mais responsável com as contas públicas. E isso favorece a bolsa.”

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Além do “trade eleitoral”, embora reacenda preocupações com a inflação global, a alta do petróleo favorece os papéis da Petrobras (PETR4), uma das companhias mais influentes para os negócios. As ações valorizaram 1,45%.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Bradesco (BBDC4) liderou os ganhos, com alta de 3,88%, seguido pelo Banco do Brasil (BBAS3), que avançou 2,80% e pelo Itaú (ITUB4), que subiu 1,83%. O Santander (SANB11) nadou em direção contrária e teve desvalorização de 0,13%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em leve alta e ficou cotado a 5,10 reais. A moeda americana e os juros futuros avançam pelo mesmo motivo, que é a escalada forte do conflito internacional e o petróleo ultrapassando os 100 dólares.

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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