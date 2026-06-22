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Economia

Ibovespa avança mais de 1% após semana de quedas consecutivas

Principal índice da B3 opera em movimento de recuperação e de olho em acordo entre EUA e Irã

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 17h39
Painel da bolsa de valores
O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). (Cris Faga/Getty Images)
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Ibovespa avança mais de 1% após semana de quedas consecutivas Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve valorização de 1,21% nesta segunda-feira, 22, avançando para os 170,3 mil pontos. A bolsa de valores brasileira sobe principalmente por um movimento técnico, após sucessivas quedas, com o mercado local atingindo patamares que destravam o apetite ao risco dos investidores locais e internacionais por ativos.

Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos o acompanharam e operaram no positivo. O Itaú (ITUB4) liderou os ganhos, com alta de 2,68%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 1,20%. O Banco do Brasil (BBAS3) subiu 0,82%, enquanto o Santander (SANB11) fechou em alta de 0,26%.

O dólar, por sua vez, encerrou em leve baixa, cotado a 5,14 reais. A moeda americana tem alívio ante ao real devido ao cenário geopolítico internacional. O ambiente é favorecido pelo avanço das negociações entre Estados Unidos e Irã para acabar com a guerra no Oriente Médio, o que derruba os preços do petróleo e também os juros futuros. 

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