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Economia

Ibovespa avança em dia de divulgação de ata do Copom

Tom do documento da autoridade monetária vem mais dovish do que esperado por analistas

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 18h09
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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O Ibovespa teve valorização de 0,52% nesta terça-feira, 23, avançando para os 171,2 mil pontos. A bolsa de valores brasileira reverte o movimento de baixa observado de manhã, impulsionado principalmente pela ata referente à última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgada hoje.

O documento mostra que a autoridade monetária optou por evitar mudanças bruscas na trajetória dos juros, avaliando que movimentos mais agressivos poderiam aumentar a volatilidade dos mercados e da atividade econômica. Para o mercado, o comunicado teve um tom mais dovish (leve) do que o esperado, mais técnico e mais restritivo, mas sem muitas pistas de continuidade de corte de juros.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 1,43%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 0,90%. O Itaú (ITUB4) subiu 0,27%, enquanto o Santander (SANB11) nadou em direção contrária e fechou em baixa de 0,74%.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,17 reais. A moeda americana tem sido negociada em patamar mais elevado ante ao real desde a decisão do Copom de cortar em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic, que agora está em 14,25% ao ano.

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Para Gustavo Bertotti, economista e head de renda variável da Fami capital, o que incentiva o avanço do dólar em relação à emergente brasileira é a incerteza nos cenários político e fiscal no ambiente doméstico. “A moeda americana é um mecanismo de hedge [proteção] para as carteiras dos investidores e, mesmo com a curva perdendo força, a gente vê que o dólar continua forte aqui. Então eu acho que vem da deterioração do cenário macroeconômico do país”, afirma.

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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