Ibovespa avança em dia de divulgação de ata do Copom

O Ibovespa teve valorização de 0,52% nesta terça-feira, 23, avançando para os 171,2 mil pontos. A bolsa de valores brasileira reverte o movimento de baixa observado de manhã, impulsionado principalmente pela ata referente à última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgada hoje.

O documento mostra que a autoridade monetária optou por evitar mudanças bruscas na trajetória dos juros, avaliando que movimentos mais agressivos poderiam aumentar a volatilidade dos mercados e da atividade econômica. Para o mercado, o comunicado teve um tom mais dovish (leve) do que o esperado, mais técnico e mais restritivo, mas sem muitas pistas de continuidade de corte de juros.

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Entre as ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no positivo. O Banco do Brasil (BBAS3) liderou os ganhos, com alta de 1,43%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que avançou 0,90%. O Itaú (ITUB4) subiu 0,27%, enquanto o Santander (SANB11) nadou em direção contrária e fechou em baixa de 0,74%.

O dólar, por sua vez, encerrou em alta, cotado a 5,17 reais. A moeda americana tem sido negociada em patamar mais elevado ante ao real desde a decisão do Copom de cortar em 0,25 ponto percentual a taxa básica de juros, a Selic, que agora está em 14,25% ao ano.

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Para Gustavo Bertotti, economista e head de renda variável da Fami capital, o que incentiva o avanço do dólar em relação à emergente brasileira é a incerteza nos cenários político e fiscal no ambiente doméstico. “A moeda americana é um mecanismo de hedge [proteção] para as carteiras dos investidores e, mesmo com a curva perdendo força, a gente vê que o dólar continua forte aqui. Então eu acho que vem da deterioração do cenário macroeconômico do país”, afirma.

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