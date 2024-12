Ibovespa avança e dólar recua na véspera da reunião do Copom

Após o dólar ter fechado o pregão de ontem renovando a máxima histórica, cotado a R$ 6,08, a moeda recua nesta terça-feira, 10, para R$ 6,04, embora ainda permaneça em um patamar elevado. Esse alívio no câmbio reflete a expectativa do mercado em torno do destravamento da tramitação do pacote de ajuste fiscal.

Os investidores também aguardam a decisão sobre a taxa de juros, que será anunciada amanhã pelo Copom. A aposta majoritária é de um aumento de 0,75%, mas, após o avanço do IPCA em novembro, as projeções começaram a incluir a possibilidade de uma elevação de 1%.

No cenário doméstico, o mercado acompanha de perto as atualizações sobre a saúde do presidente Lula, que passou por uma cirurgia após sofrer uma hemorragia intracraniana, consequência de um acidente doméstico ocorrido no mês passado.

Enquanto isso, o Ibovespa opera em alta, aos 128,3 mil pontos, impulsionado pelo avanço dos preços do minério de ferro e pelo pacote de estímulos anunciado pela China, que anunciou um afrouxamento monetário no próximo ano. No entanto, o índice pode sofrer pressões externas, com o mercado global cauteloso à espera de novos dados sobre a inflação nos EUA e pelo desenrolar do pacote de ajuste fiscal no Congresso.

Publicidade