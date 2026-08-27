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Economia

Ibovespa avança de olho em alta nos preços do petróleo

Mercados melhoram apetite ao risco global nesta quinta-feira

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 17h46
Painel da bolsa de valores
O Ibovespa, principal índice da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo). (Cris Faga/Getty Images)
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O Ibovespa fechou em valorização de 0,31% nesta quinta-feira, 27, avançando para os 175,1 mil pontos. Hoje, a bolsa de valores brasileira operou de olho principalmente no preço do petróleo, que voltou a subir após um projétil desconhecido atingir um navio-tanque no Estreito de Ormuz.

Com a nova tensão diante da guerra no Oriente Médio, o preço do barril de petróleo brent subiu cerca de 1,8% e o fez ficar cotado a 88 dólares. Em resposta, os papéis da Petrobras (PETR4), uma das companhias de maior influência para o índice, avançaram 3%. Outras empresas de commodities, como Vale (VALE3) e Gerdau (VALE3), também tiveram saldo positivo.

“Fundamentalmente, são essas ações que dão sustentação ao Ibovespa, juntamente com um movimento mais amplo de apetite ao risco, apesar de mais concentrado em empresas de tecnologia nos Estados Unidos, mas que ainda destravou o apetite ao risco global”, afirma Bruno Perri, economista-chefe e sócio-fundador da Forum Investimentos.

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Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos operaram majoritariamente no negativo. O Itaú (ITUB4) liderou as perdas, com baixa de 0,89%, seguido pelo Santander (SANB11), que recuou 0,87%. O Bradesco (BBDC4) caiu 0,35%, enquanto o Banco do Brasil (BBAS3) nadou em direção contrária e teve valorização de 2,31%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em alta e cotado a 5,16 reais. Essa discreta pressão compradora sobre a divisa norte-americana reflete um ajuste fino nas carteiras dos investidores, que continuam monitorando de perto o diferencial de juros entre o Brasil e as economias desenvolvidas.

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Perri explica que “se trata de um movimento natural de proteção, no qual o mercado busca um equilíbrio cambial enquanto aguarda sinais mais claros sobre a trajetória da inflação global.”

Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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