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Economia

Ibovespa avança com prévia de inflação no Brasil mais fraca do que o esperado

Principal índice da B3 sobe 0,87% com IPCA-15 e relatório de política monetária do BC

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 17h28 | Atualizado em 25 jun 2026, 17h29
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3
Ibovespa - Bolsa de São Paulo - B3 (Patricia Monteiro/Bloomberg/Getty Images)
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Ibovespa avança com prévia de inflação no Brasil mais fraca do que o esperado Priorize VEJA no Google

O Ibovespa teve valorização de 0,87% nesta quinta-feira, 25, avançando para os 171,9 mil pontos. O que impulsiona a bolsa de valores são principalmente fatores domésticos, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15) — a prévia oficial da inflação no Brasil — sendo o destaque. Ele subiu 0,41% em junho, abaixo do esperado pelo mercado e desacelerando frente aos 0,62% observados no mês anterior.

Para Nicolas Gass, estrategista de investimentos e sócio da GT Capital, o dado é um fator que anima os investidores. “O resultado do IPCA-15 ajuda a bolsa porque acaba reforçando bastante a tese de que o Banco Central não precisa mais subir juros. E juros menores lá na frente são bons para a renda variável e para a economia como um todo”, afirma.

Entre as demais ações de peso no principal índice da B3, os bancos oscilaram. O Santander (SANB11) liderou as perdas, com baixa de 0,68%, seguido pelo Bradesco (BBDC4), que recuou 0,17%. O Banco do Brasil (BBAS3), por outro lado, subiu 1,62%, enquanto o Itaú (ITUB4) fechou em alta de 1,78%.

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O dólar, por sua vez, encerrou em baixa, cotado a 5,17 reais. A moeda americana e os juros futuros como um todo recuaram puxados pelo combo de prévia de inflação mais fraca e a comunicação do Banco Central vindo mais em linha com o que o mercado quer de fato escutar, segundo especialistas.

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Nesta manhã, o BC publicou seu relatório de política monetária, em que indicou que a alta dos preços do petróleo já elevou a inflação global e, ainda que o conflito no Oriente Médio se encerre, seus efeitos na economia deverão persistir por algum tempo.

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Os fatos que mexem no bolso são o destaque da análise no programa Mercado:

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